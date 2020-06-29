Еще один эстонский стартап привлек на свои разработки 3 миллиона долларов

В финансировании приняли участие расположенная в Берлине венчурная компания A Project, управляющая цифровыми контрактами DocuSign и прежние инвесторы Pactum.

Основанная в прошлом году, Pactum помогает компаниям находить новые ценности в контрактах с поставщиками. Основателями компании являются долгое время руководивший проектом электронной резидентуры Каспар Корьюс, его брат Кристьян Корьюс, который ранее был главой отдела искусственного интеллекта в Starship Technologies, а также стартап-предприниматель и основатель VitalFields Мартин Ранд.

Многие компании, входящие в Fortune Global 2000, имеют тысячи невозобновленных контрактов из-за их большого количества и небольшого размера, их число превышает число участников переговоров по закупкам из-за большого количества. С помощью искусственного интеллекта Pactum может пересмотреть эти контракты, освобождая капитал и улучшая условия контракта для всех сторон. Walmart - один из примеров того, как Pactum начал работать с аналогичной целью.

«Этот раунд финансирования поможет донести технологию Pactum до большего числа компаний, которым это необходимо», - сказал Мартин Ранд, генеральный директор Pactum.

«Мы убеждены, что системы, основанные на искусственном интеллекте, будут определять будущее торговых переговоров. У Pactum есть все предпосылки, чтобы играть важную роль в этом будущем. Вот почему мы рады поддержать эту замечательную компанию », - сказал Уве Хорстманн, партнер Project A.

Pactum ведет переговоры в ряде областей бизнеса и отраслей, и большинство ее клиентов - это компании из списка Fortune 500. В среднем 74-82 процента компаний, которые общались с искусственным интеллектом, предпочитают говорить с человеком. Для недавних клиентов Pactum увеличил стоимость долгосрочных транзакций в среднем на 11–27 процентов.

Команда аналитиков Pactum начинает каждый проект с определения функции ценности переговоров. Это делается в сотрудничестве с чат-роботом, который может вести переговоры самостоятельно, основываясь на передовых методах, разработанных исследователями Pactum. После завершения переговоров вся информация обновляется в необходимых системах.