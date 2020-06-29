Фото и видео ⟩ Эстонские белорусы провели перед посольством акцию протеста

Демонстранты пришли поддержать справедливые и прозрачные президентские выборы в Белоруссии и выразить протест против незаконных задержаний альтернативных кандидатов в президенты, активистов и простых граждан, пишет Postimees.
«В преддверии выборов в Белорусси были нарушения и запугивания, которые вызывают негодование и гнев. Мы заботимся о будущем Белоруссии и солидарны со всеми белорусскими политзаключенными, активистами и противниками режима Лукашенко, а также с теми, кто выступает за справедливый подсчет голосов во время голосования 9 августа», - подчеркнули организаторы пикета.
Целью пикета является объединение эстонских белорусов, привлечение внимания эстонских СМИ к политическим репрессиям в Белоруссии, привлечение внимания белорусского посла к мнению эстонских белорусов и выражение солидарности за честные выборы со всеми гражданами мира.
«Пока мы невидимы, мы уязвимы. Только вместе мы можем победить. Все желающие могут принять участие в пикете, желательно широкое освещение в СМИ», - отмечают организаторы.