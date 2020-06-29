Фото и видео ⟩ Эстонские белорусы провели перед посольством акцию протеста

«В преддверии выборов в Белорусси были нарушения и запугивания, которые вызывают негодование и гнев. Мы заботимся о будущем Белоруссии и солидарны со всеми белорусскими политзаключенными, активистами и противниками режима Лукашенко, а также с теми, кто выступает за справедливый подсчет голосов во время голосования 9 августа», - подчеркнули организаторы пикета.