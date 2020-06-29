Kanal 2 подал в полицию заявление на продюсера Кристи Лойго

На основании поступивших сигналов у Kanal 2 возникло подозрение, что пожертвования, собранные в ходе телевизионного проекта "Kodutunne", не были полностью пожертвованы на благотворительность, и речь может идти о преступлении.

«Телепродюсер Кристи Лойго, создатель телепроекта «Kodutunne», не смогла предоставить Kanal 2 данные, которые опровергли бы подозрения, и в связи с этим Kanal 2 был вынужден подать заявление о преступлении в полицию», - сообщил концерн Postimees Grupp, в который также входит Kanal 2.

«В связи с освещением позапрошлой недели, когда мы выразили сомнения в благонадежности деятельности Лойго, мы также получили дополнительные сигналы о том, что пожертвования не дошли до нуждающихся. Поскольку продюсер Кристи Лойго не сделала ничего, чтобы развеять сомнения, Kanal 2 не будет продолжать сотрудничество с продюсером Лойго», - прокомментировала Неле Лаев, директор медиа-подразделения Postimees Grupp.

Однако Лаев подчеркнула, что Kanal 2 определенно не оставит нуждающихся, и телеканал будет искать нового надежного партнера для производства благотворительной программы.

19 июня Лойго прокомментировала Postimees, что она впервые слышит подозрение и что в адрес «Kodutunne» были выдвинуты необоснованные обвинения.

Кристи Лойго: со своей стороны заверяю, что все пожертвования для «Kodutunne» были использованы по прямому назначению

Прежде всего, это правда, что Kanal 2 неожиданно и необоснованно остановил дальнейшее производство "Kodutunne", утверждая, что поступили жалобы от партнеров «Kodutunne». "Kodutunne" не знал об этом. В противном случае мы бы сразу отреагировали и предоставили все необходимые документы.

Во-вторых, верно также и то, что Kanal 2 запросил информацию об использовании пожертвований «Kodutunne». Мы предоставили каналу соответствующую таблицу затрат, которую Kanal 2 попросил указать в исходных документах. Я обратилась к своему бухгалтеру, который составил бы соответствующие документы о расходах, чтобы я могла также направить их Kanal 2. К сожалению, Kanal 2 не счел необходимым дождаться, когда мы подготовим и передадим исходные документы, или ознакомиться с их содержанием - вместо этого были опубликованы претензии, которые наносят значительный ущерб репутации программы «Kodutunne» и ее продюсера и являются необоснованными.

Со своей стороны я заверяю, что все пожертвованные деньги для «Kodutunne» были использованы по прямому назначению, и я готова предоставить соответствующую документацию как телеканалу, так и, при необходимости, в правоохранительные органы. Утверждения, сделанные нынешним партнером по сотрудничеству, являются преждевременными и необоснованными. Их цель также остается неясной.

