Фото и видео ⟩ Скорая вертолетная помощь провела последние учения перед запуском

С 1 июля проект будет официально запущен, и начнет работать воздушный транспорт по доставке пострадавших в ДТП в травматологический центр, сообщил BNS представитель больницы.

«С 1 июля у нас будет возможность перевозить пациентов с тяжелыми травмами непосредственно с места происшествия в травматологический центр больницы. В понедельник состоится последний тренировочный полет, там, в котором мы ещеу совершенствуем сотрудничество и обмен информацией между подразделениями и бесперебойное взаимодействие на месте», - сказал руководящий учениями заведующий центром скорой помощи PERH Аркадий Попов, по словам которого, одна из важных целей конкретного тренировочного полета - улучшить временные возможности и доставить пациента в травматологический центр как можно скорее.

«Для авиазвена Департамента полиции и погранохраны учебные полеты были хорошим обучением, потому что для нас важно обеспечить безопасность как транспортируемых пострадавших, так и коллег и партнеров, присутствующих на месте происшествия », - сказал руководитель авиазвена департамента Рейн Йыэвеэр.

Более 20 лет PERH во взаимодействии с авиазвеном Департамента полиции и погранохраны осуществляет медицинскую транспортировку пациентов главным образом из больниц Курессааре и Хийумаа, а также с малых островов и эвакуацию нуждающихся в помощи с морских судов.

По словам доктора Попова, чем раньше пациент с травмой попадет в больницу , тем больше у него шансов выжить. PERH — единственная больница Эстонии с круглосуточным дежурством и специальной подготовкой для лечения взрослых пациентов в условиях авиатранспортировки.

В учениях принимали участие центр скорой помощи PERH, Скорая помощь Тарту, Скорая помощь Карелла, Центр тревоги ,спасательная служба и Департамент полиции и погранохраны.