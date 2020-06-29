В Таллинне приступает к работе тактическая группа помощников полицейских

В понедельник состоялось торжественное построение помощников полицейских, которые будут работать в группе тактического направления Пыхьяской префектуры полиции, сообщает Rus.ERR.
"Чрезвычайное положение ясно показало, что нам нужно создать кризисный резерв работников, которых можно задействовать в любое время", – заявил министр внутренних дел Март Хельме.
По его словам, важную роль помощников полицейских в обществе подтверждает опубликованное недавно исследование на тему внутренней безопасности – помощникам полицейских доверяют 75% опрошенных.
Помощники полицейских из тактической группы будут работать в специально сформированном для них подразделении из 35 человек.
"Выучка помощников полицейских из сформированной сегодня группы позволит им выполнять задачи, которые ранее могли выполнять только чиновники полиции - это новая и интересная ситуация как для полиции, так и самих добровольцев", – отметил Пыхьяский префект Кристьян Яани.