Пн, 29.06.2020
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В Таллинне приступает к работе тактическая группа помощников полицейских

Abipolitseinik tööülesandeid täitmas.

ФОТО: Mailiis Ollino

В понедельник состоялось торжественное построение помощников полицейских, которые будут работать в группе тактического направления Пыхьяской префектуры полиции, сообщает Rus.ERR

"Чрезвычайное положение ясно показало, что нам нужно создать кризисный резерв работников, которых можно задействовать в любое время", – заявил министр внутренних дел Март Хельме.

По его словам, важную роль помощников полицейских в обществе подтверждает опубликованное недавно исследование на тему внутренней безопасности – помощникам полицейских доверяют 75% опрошенных.

Помощники полицейских из тактической группы будут работать в специально сформированном для них подразделении из 35 человек.

"Выучка помощников полицейских из сформированной сегодня группы позволит им выполнять задачи, которые ранее могли выполнять только чиновники полиции - это новая и интересная ситуация как для полиции, так и самих добровольцев", – отметил Пыхьяский префект Кристьян Яани.

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