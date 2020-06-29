Видео ⟩ В Таллинне пьяный водитель протаранил три машины и снес ограждение

В Таллинне бдительный гражданин заметил впереди себя водителя, которого отличал очень подозрительный стиль вождения. Этот водитель проехал на обочине, столкнулся с тремя машинами и, наконец, остановился перед домом на улице Катузепапи, пишет Postimees.
Водитель оправдал свой подозрительный стиль вождения тем, что пользовался смартфоном за рулем.
По предварительным данным, автомобиль, за рулем которого был водитель с признаками опьянения, двигался вчера вечером по улице Палласти от Тартуского шоссе к улице Катузепапи.
На улице Палласти водитель выехал с дороги на правую обочину, а затем продолжил движение по улице Катузепапи в направлении улицы Ласнамяэ, где он столкнулся с тремя автомобилями, припаркованными на обочине дороги. Водитель остановился перед домом на улице Катузепапи и вошел в здание, где он был позднее задержан полицией.
Никто из людей не пострадал в аварии. Более подробные обстоятельства ДТП выясняются.