Видео ⟩ В Таллинне пьяный водитель протаранил три машины и снес ограждение

По предварительным данным, автомобиль, за рулем которого был водитель с признаками опьянения, двигался вчера вечером по улице Палласти от Тартуского шоссе к улице Катузепапи.

На улице Палласти водитель выехал с дороги на правую обочину, а затем продолжил движение по улице Катузепапи в направлении улицы Ласнамяэ, где он столкнулся с тремя автомобилями, припаркованными на обочине дороги. Водитель остановился перед домом на улице Катузепапи и вошел в здание, где он был позднее задержан полицией.