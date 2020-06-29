Кризис привел к скачкообразному росту продаж 80-градусной водки

По словам генерального директора Союза производителей и импортеров алкоголя Трийн Кутберг, эстонские производители алкоголя хорошо приспособились к новой ситуации во время кризиса. «Если мы посмотрим на то, что произошло в марте и апреле, то был дефицит дезинфицирующих средств, который увеличил продажи водки крепостью 60–80% на тысячу процентов, так как ее использовали для дезинфекции поверхностей и рук», - пояснила Катберг. Она добавила, что с появлением новых возможностей и спроса многие начали выпускать 80-процентную водку.

По ее словам, производители также начали задумываться о том, как сделать свой продукт еще более доступным, например, разливать крепкий алкоголь в более мелкие бутылки по 100 мл, которые удобно носить и использовать для чистки рук и поверхностей.

«Если рассматривать рынок алкоголя в целом, то снижение акциза прошлым летом и, конечно же, закрытие южной границы во время кризиса привело к тому, что праздничные покупки в основном снова производятся на внутреннем рынке. На Рождество и Новый год большая часть алкоголя все еще покупается в Эстонии, в Иванов день - точно так же», - сказала Кутберг. По ее словам, можно сказать, что мы больше не потребляем так много алкоголя, купленного в Латвии - потребление вернулось на внутренний рынок.

Кутберг объяснила, что в 2018 году в Эстонию было импортировано 3,3 миллиона литров спиртных напитков, что составило 25-30 процентов всего алкогольного рынка. "Если мы посмотрим на начало этого года, продажи на границе значительно снизились. Падение акцизного налога, а также коронакризис сильно ударили по латвийской приграничной торговле, и если мы измерим продажи крепкого алкоголя в приграничных магазинах, то за первые пять месяцев они снизились на 65 процентов", - сравнила Кутберг продажи с данными предыдущего года.