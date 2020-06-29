Не брезгуют ничем: мошенники выманили у 80-летней женщины более тысячи евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, отметив, что злоумышленники создали в интернете торговую платформу tradingteck.com и, выбрав себе в жертву 80-летнюю женщину, по телефону убедили ее в возможности хорошо заработать на рынке акций, поручив маклеру вести торги с ее деньгами.

Мошенники посредством программы TeamViewer проникли в компьютер женщины и перевели с ее расчетного счета на счета tradingteck.com 1050 евро.

Вернуть свои деньги женщине не удалось, кроме того, злоумышленники под разными предлогами стали требовать от нее доплат.