Видео ⟩ Эстонцы приняли участие в учениях боевой группы НАТО в Латвии

Базирующаяся в Тапа боевая группа под руководством Великобритании отправилась на учения в Латвию. По британским танкам Challenger 2 был открыт огонь, и боевая группа продемонстрировала свою готовность быстро реагировать втом числе и во время пандемии.

Полковник Пол Клейтон отметил, что во время коронакризиса в боевой группе не было выявлено ни одного инфицированного, и, независимо от вируса, группы смогли объединиться. «Нам очень повезло с подходом Эстонии к кризису, благодаря которому мы смогли сохранить нашу готовность и развитие».