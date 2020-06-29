Видео ⟩ Эстонцы приняли участие в учениях боевой группы НАТО в Латвии

Хотя из-за коронакризиса некоторые военные учения в Прибалтике были отменены или сокращены, в Латвии все же прошли учения боевых групп НАТО, которые, по словам полковника Пола Клейтона, подтвердили готовность сил, пишет Postimees.
Базирующаяся в Тапа боевая группа под руководством Великобритании отправилась на учения в Латвию. По британским танкам Challenger 2 был открыт огонь, и боевая группа продемонстрировала свою готовность быстро реагировать втом числе и во время пандемии.
Полковник Пол Клейтон отметил, что во время коронакризиса в боевой группе не было выявлено ни одного инфицированного, и, независимо от вируса, группы смогли объединиться. «Нам очень повезло с подходом Эстонии к кризису, благодаря которому мы смогли сохранить нашу готовность и развитие».
Из-за пандемии COVID-19 Эстония сократила в этом году количество учений и работает только на центральном полигоне. На этот раз количество международных участников было ограничено, чтобы уменьшить потенциальное распространение вируса.