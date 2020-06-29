Таллиннский порт заплатит 2,7 млн евро за банкротство угольного терминала в Мууга

Собственники обанкротившегося угольного терминала Coal Terminal и руководство госпредприятия Tallinna Sadam 29 июня заключили компромиссное соглашение, согласно которому будут прекращены все судебные разбирательства, а Таллиннский порт заплатит за банкротство 2,7 млн евро, пишет Rus.ERR.
О банкротстве долгосрочного делового партнера Таллиннского порта - Coal Terminal - было объявлено 2 мая 2017 года, а 21 июня 2019 года Харьюский уездный суд заслушал иск, поданный представителями угольного терминала и его банкротными управляющими против Таллиннского порта о возмещении рыночной цены за здания и оборудования угольного терминала, расположенных в порту Мууга: сумма иска составила 22,4 миллиона евро плюс проценты.
Таллиннский порт подал встречный иск к угольному терминалу на сумму 11,7 млн евро для компенсации убытков, возникших в результате расторжения контрактов.
Компромисс положит конец вышеупомянутому и всем другим спорам между сторонами.
Поскольку сумма компромисса соответствует сумме, полученной от продажи активов терминала, заключение соглашения не окажет существенного влияния на финансовые результаты Таллиннского порта, говорится в биржевом сообщении предприятия Tallinna Sadam.