Таллиннский порт заплатит 2,7 млн евро за банкротство угольного терминала в Мууга

О банкротстве долгосрочного делового партнера Таллиннского порта - Coal Terminal - было объявлено 2 мая 2017 года, а 21 июня 2019 года Харьюский уездный суд заслушал иск, поданный представителями угольного терминала и его банкротными управляющими против Таллиннского порта о возмещении рыночной цены за здания и оборудования угольного терминала, расположенных в порту Мууга: сумма иска составила 22,4 миллиона евро плюс проценты.