Эксперт: о российском следе пока говорить преждевременно
- Нас повсюду окружает радиация
- По стандартам МАГАТЭ, это даже не инцидент
- Нет никаких оснований для беспокойства
- Это точно не катастрофа
Ситуацию с радиоактивным облаком неизвестного происхождения прокомментировал в студии Rus.Postimees советник отдела исследований радиационного фона Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв.
Фрагмент беседы:
— Обнаружение радиоактивных частиц в воздухе – это событие экстраординарное или рутинное? Часто ли происходят подобные вещи?
— Отмечу в первую очередь, что отклонения радиационного фона от нормы нет. Однако, в воздухе обнаружены изотопы — мелкие радиоактивные частицы. Нельзя утверждать, что это экстраординарное явление.
Статистика показывает, что подобные находки случались и ранее: и в середине апреля этого года, и в 2017 году, когда в Европу пришло радиоактивное облако изотопа рутения.
— Легко ли будет на этот раз установить происхождение вредных частиц?
— Мы можем исходить из того, что такие изотопы используются при испытании ядерной бомбы, а также на АЭС и в медицинской промышленности. Сейчас доминирующей является версия АЭС и переработки ядерного топлива.
— Сегодня один из эстонских физиков высказал в Postimees предположение, что облако имеет российский след…
— Вектор движения изотопов зависит от атмосферных масс. Всё это требует обстоятельного анализа, поэтому утверждать что-либо преждевременно. Данные пока еще только собираются и изучаются, в том числе и в МАГАТЭ.
— Считаете ли вы адекватной нынешнюю реакцию на появление радиоактивных частиц в воздухе?
— По стандартам МАГАТЭ, это даже не инцидент. Это всего лишь отклонение от стандарта. Нет никаких оснований для беспокойства. Это точно не катастрофа.
Просто жители должны знать, что воздухе присутствуют такие частицы.
— А что им делать с этим знанием?
— Особо ничего не поделаешь.
В подвалы прятаться точно не нужно. Наоборот, сейчас появилась уверенность, что Эстония способна отслеживать такие процессы. Если обнаружится что-то опасное, наши специалисты способны грамотно отреагировать.
— Есть ли радиоактивные частички в воздухе Эстонии и сейчас? Какова их концентрация? Или облако уже ушло из Эстонии?
— Это может быть вовсе и не облако в привычном понимании, как это было в случае аварии в Чернобыле. Рассеяны ли частицы в воздухе до сих пор, мы не знаем, поскольку отклонения от фона нет. Более точные данные появятся через неделю.
— Насколько всё это опасно?
— Обычно при такой концентрации изотопов не возникает никакой угрозы населению. Ошибочно считать, что полное отсутствие радиации — это хорошо.
Нас повсюду окружает радиация: есть природная радиация, медицинская радиация (рентген у зубного), внутри человека есть даже собственная радиация. Кроме того, мы регулярно получаем маленькую долю радиоактивных космических частиц. Вопрос только в концентрации этих частиц.
— Что могут показать измерения в ближайшие дни?
— Станет понятно, с какими конкретно изотопами мы имеем дело. Повода для тревоги нет, так как изменений в радиоактивном фоне не происходит.
— Можно ли будет достоверно установить, чье это облако?
— Зависит от обстоятельств. Иногда удается установить происхождение частиц, иногда — нет. Например, только в январе этого года подтвердилось, что рутений-106 в 2017 году пришел в Европу из России.
— Сотрудничают ли страны в расследовании подобных инцидентов?
— Да! После Чернобыля и Фукусимы международное сотрудничество было признано очень важным, удалось выработать общие технические стандарты и нормы безопасности. Теперь налажен контроль за соблюдением этих стандартов и идет обмен информацией.
— Насколько открыта к сотрудничеству Россия?
— Россия — важный член МАГАТЭ. Все данные передаются в рамках конвенции, которая соблюдается всеми странами.
— Могло ли облако появиться беспричинно, естественным образом? Или оно точно связано с какой-то АЭС?
— Обнаружено четыре изотопа: два изотопа цезия, по одному изотопу кобальта и рутения. Один их этих изотопов мог появиться в атмосфере просто так, поскольку какое-то количество цезия всегда присутствует в воздухе. И связано это может быть с прежними катастрофами АЭС, либо с пожарами в чернобыльских лесах и т.д. Дым напрямую до нас не доходит, но какие-то частицы остаются в атмосфере.
А вот три других изотопа не могли появиться в воздухе просто так. Это уже отклонение от стандартов.
— Вокруг Эстонии есть несколько АЭС. Насколько они потенциально опасны?
— Наиболее опасными считаются станции, расположенные на расстоянии менее 100 км от Эстонии. Таких станций две — АЭС Loviisa в Финляндии и Ленинградская АЭС в Сосновом Бору. В радиусе от 100 до 300 км есть еще две станции в Швеции и одна в Финляндии, АЭС в Игналина теперь закрыта.
На Ленинградской АЭС первый реактор уже закрыт, остальные три будут остановлены к 2025 году, но вместо них будут построены новые. И первый современный реактор в минувшем году уже был введен в строй. Это реакторы нового поколения, но какой-то риск все равно всегда есть. Это как кирпич, который может в любой момент упасть на голову.
Смотрите интервью в повторе!
- Отклонение радиационного фона от нормы – это событие экстраординарное или рутинное? Часто ли происходят подобные вещи?
- Можно ли установить происхождение вредных частиц с серьезной долей вероятности?
- Есть ли радиоактивные частички в воздухе Эстонии и сейчас? Какова их концентрация?
- Что могут показать измерения в ближайшие дни?
- Будет ли достоверно установлено, чье это облако?
- Сотрудничают ли страны в расследовании?
- Могло ли облако появиться беспричинно?
Одежда ведущей: Diana Arno