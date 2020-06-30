Эксперт: о российском следе пока говорить преждевременно

Фрагмент беседы:

— Обнаружение радиоактивных частиц в воздухе – это событие экстраординарное или рутинное? Часто ли происходят подобные вещи?

— Отмечу в первую очередь, что отклонения радиационного фона от нормы нет. Однако, в воздухе обнаружены изотопы — мелкие радиоактивные частицы. Нельзя утверждать, что это экстраординарное явление.

Статистика показывает, что подобные находки случались и ранее: и в середине апреля этого года, и в 2017 году, когда в Европу пришло радиоактивное облако изотопа рутения.

— Легко ли будет на этот раз установить происхождение вредных частиц?

— Мы можем исходить из того, что такие изотопы используются при испытании ядерной бомбы, а также на АЭС и в медицинской промышленности. Сейчас доминирующей является версия АЭС и переработки ядерного топлива.

— Сегодня один из эстонских физиков высказал в Postimees предположение, что облако имеет российский след…

— Вектор движения изотопов зависит от атмосферных масс. Всё это требует обстоятельного анализа, поэтому утверждать что-либо преждевременно. Данные пока еще только собираются и изучаются, в том числе и в МАГАТЭ.

— Считаете ли вы адекватной нынешнюю реакцию на появление радиоактивных частиц в воздухе?

— По стандартам МАГАТЭ, это даже не инцидент. Это всего лишь отклонение от стандарта. Нет никаких оснований для беспокойства. Это точно не катастрофа.

Просто жители должны знать, что воздухе присутствуют такие частицы.

— А что им делать с этим знанием?

— Особо ничего не поделаешь.

В подвалы прятаться точно не нужно. Наоборот, сейчас появилась уверенность, что Эстония способна отслеживать такие процессы. Если обнаружится что-то опасное, наши специалисты способны грамотно отреагировать.

— Есть ли радиоактивные частички в воздухе Эстонии и сейчас? Какова их концентрация? Или облако уже ушло из Эстонии?

— Это может быть вовсе и не облако в привычном понимании, как это было в случае аварии в Чернобыле. Рассеяны ли частицы в воздухе до сих пор, мы не знаем, поскольку отклонения от фона нет. Более точные данные появятся через неделю.

— Насколько всё это опасно?

— Обычно при такой концентрации изотопов не возникает никакой угрозы населению. Ошибочно считать, что полное отсутствие радиации — это хорошо.

Нас повсюду окружает радиация: есть природная радиация, медицинская радиация (рентген у зубного), внутри человека есть даже собственная радиация. Кроме того, мы регулярно получаем маленькую долю радиоактивных космических частиц. Вопрос только в концентрации этих частиц.

— Что могут показать измерения в ближайшие дни?

— Станет понятно, с какими конкретно изотопами мы имеем дело. Повода для тревоги нет, так как изменений в радиоактивном фоне не происходит.

— Можно ли будет достоверно установить, чье это облако?