Вт, 30.06.2020
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  • Студия Postimees: чье радиоактивное облако летает над Эстонией?

Студия Postimees: чье радиоактивное облако летает над Эстонией?
12:00

Теэт Койтъярв.

ФОТО: Marko Saarm

Ситуацию с радиоактивным облаком неизвестного происхождения прокомментирует в студии Rus.Postimees советник отдела исследования радиационного фона Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв.  

Смотрите прямой эфир в 12:00!

  • Отклонение радиационного фона от нормы – это событие экстраординарное или рутинное? Часто ли происходят подобные вещи?
  • Можно ли установить происхождение вредных частиц с серьезной долей вероятности?
  • Есть ли радиоактивные частички в воздухе Эстонии и сейчас? Какова их концентрация?
  • Что могут показать измерения в ближайшие дни?
  • Будет ли достоверно установлено, чье это облако?
  • Сотрудничают ли страны в расследовании?
  • Могло ли облако появиться беспричинно? 

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