Студия Postimees: чье радиоактивное облако летает над Эстонией?
Ситуацию с радиоактивным облаком неизвестного происхождения прокомментирует в студии Rus.Postimees советник отдела исследования радиационного фона Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв.
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- Отклонение радиационного фона от нормы – это событие экстраординарное или рутинное? Часто ли происходят подобные вещи?
- Можно ли установить происхождение вредных частиц с серьезной долей вероятности?
- Есть ли радиоактивные частички в воздухе Эстонии и сейчас? Какова их концентрация?
- Что могут показать измерения в ближайшие дни?
- Будет ли достоверно установлено, чье это облако?
- Сотрудничают ли страны в расследовании?
- Могло ли облако появиться беспричинно?