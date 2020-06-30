Фото ⟩ Volkswagen врезался в припаркованный автомобиль: водитель скрылся с места происшествия

По сообщению полиции, в ДТП никто не пострадал, так как в припаркованном автомобиле не было людей. Виновник аварии решил скрыться с места происшествия. Для его поисков полиция привлекла служебных собак.

По словам одного из очевидцев аварии, водитель Volkswagen убежал в лес. «Мы видели, как приехала полиция и спасатели. Последние сказали, что водитель Volkswagen скрылся где-то в лесу. Полиция стала прочесывать территорию с собаками», - сказал он, а также добавил, что потом решил помочь в поисках водителя Volkswagen. «У карьера мы встретили сторожа. Он сказал, что водитель Volkswagen торопился и был не в состоянии управлять машиной», - рассказал оказавшийся в гуще событий мужчина.