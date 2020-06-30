Исследование: видеорегистратор используют более 20% эстонских водителей

В ходе проведенного If Kindlustus исследования выяснилось, что почти половина водителей считают, что записи видеорегистратора уже принесли им реальную пользу.

В последние годы записи видеорегистраторов неоднократно подтверждали свою пользу и при выяснении причин дорожно-транспортных происшествий, а также для обращения большего внимания на культуру дорожного движения в целом.

По словам руководителя экспертной группы If Kindlustus Марион Мейус, записи видеорегистраторов помогают установить виновников дорожно-транспортных происшествий и выявить опасных водителей.

«Выяснить причину аварии и последовательность приведших к ней событий не всегда легко, однако записи видеорегистраторов нам немало в этом помогали. Если, например, в случае въезда в машину сзади чаще всего виновником является водитель находившейся позади машины, который не держал достаточную дистанцию (типичная ситуация на наших дорогах), то в некоторых случаях видеорегистратор позволял установить обратное. Благодаря этому мы могли установить фактического виновника, который использовал слишком агрессивные приемы вождения или и вовсе умышленно спровоцировал аварию.

С одной стороны, видеорегистраторы помогают повысить дисциплинированность участников дорожного движения и уменьшить количество несчастных случаев, а с другой - помогают установить фактических виновников происшествий. Я уверена, что среди нас немало участников дорожного движения, которые соблюдают правила дорожного движения, и которые готовы вносить свой вклад в безопасность дорожного движения и улучшение дорожной культуры нашей страны. Видеорегистратор является одним из средств, помогающих достигнуть этой цели», – сказала Мейус.

Достаточно скоро видеорегистраторы будет использовать уже половина водителей

Если сегодня в Эстонии видеорегистратор используют 22% водителей, то 34% респондентов заявили, что они планируют начать использовать это устройство в будущем. Больше всего видеорегистраторы используется в Восточной Эстонии (32% автомобилей) и в Северной Эстонии (23%). Меньше всего видеорегистраторы используется в Южной Эстонии, однако и там эти устройства установлены в 15% машин.

В результате исследования выяснилось, что среди мужчин видеорегистраторы более популярны, чем среди женщин (соответственно, 25% и 15% респондентов). Установить видеорегистратор в своей машине не планирует лишь треть мужчин, при этом среди женщин такой ответ дала половина респондентов.

Согласно данным исследования, у южных соседей ситуация примерно такая же. В Латвии видеорегистраторы используют 20% водителей, и в Литве 23% водителей.

Популярность видеорегистраторов растет, так как их стоимость не слишком высока

Техника в целом постоянно дешевеет, и цены на видеорегистраторы уже не кажутся слишком высокими.

«Уже сейчас за сумму до ста евро можно приобрести видеорегистратор, который постоянно записывает происходящее поверх старого материала. Одно такое устройство можно установить, например, за зеркалом, а второе – за задним окном. В таком случае камера будет записывать картинку ситуации как перед машиной, так и за ней. Некоторые камеры записывают обстановку круглосуточно, что обеспечивает большую безопасность и для припаркованной машины. Изображение с видеорегистратора помогает установить как вандалов, так и виновников случайного повреждения припаркованной машины. Некоторые камеры оборудованы датчиками удара, которые сохраняют запись при срабатывании датчика, не записывая ничего поверх такой записи. Благодаря этому такую запись можно будет скачать с карты памяти и позднее, при обнаружении повреждения.