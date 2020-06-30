ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса

"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка", - объяснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 29 июня. Он не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.

Пандемия вызываемого новым вирусом заболевания COVID-19 обнажила лучшие и худшие качества человечества, подчеркнул Гебрейесус. Он упомянул трогательные примеры стойкости, изобретательности, солидарности и доброты, а также вызывающие беспокойство стигматизацию и дезинформацию.

Пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты, отметил гендиректор ВОЗ. При этом многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, добавил Гебрейесус. Он призвал не терять надежду.