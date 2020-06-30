Кальюлайд призвала работать над созданием равных условий для частного сектора

В понедельник в Берлине отмечалось столетие посольства Эстонии и вместе с тем сто лет со дня установления дипломатических отношений между Эстонией и Германией, в праздновании приняли участие президенты Эстонии и Германии. «Наше здание посольства в Берлине является историческим - даже в то время, когда у нас была только память и мечта о свободной Эстонии, это здание принадлежало стране, которой фактически не было на карте мира в течение почти полувека. Это хорошо символизирует повороты истории, включая шрамы и наслоения, точно так же, как Берлин полон истории, шрамов и разных слоев », - сказала президент Кальюлайд в своей речи на дне рождения посольства.

Глава государства также подчеркнула очень хорошие отношения между Эстонией и Германией. «Ценность таких друзей часто выходит на первый план в кризисных ситуациях. И сегодня существует кризис, вызванный вирусом, и мы должны действовать сообща, чтобы справиться с его последствиями. Как один со своими друзьями и как один по всей Европе ", - сказала Кальюлайд.

Из посольства президенты двух стран отправились в замок Бельвю, где состоялась рабочая встреча и совместный ужин. На встрече продолжительностью почти три часа основное внимание было уделено энергетической и климатической политике, выходу из кризиса и восстановлению экономики. Главы государств также обсудили события в Европейском союзе и его ближайшем окружении, киберугрозы, а также вопросы, связанные с Саммитом трех морей, который пройдет осенью в Таллинне.

«Чтобы придать новый импульс экономике, страны должны прежде всего работать над созданием равных условий для частного сектора. То же самое относится к движению к климатической нейтральности и сокращению выбросов углерода - сначала необходимо создать возможности и связи с государственными деньгами, чтобы частный сектор хотел и мог действовать в условиях равной конкуренции », - сказала на встрече президент Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд находится с первым официальным визитом после начала коронавирусного кризиса. Для Германии этот визит также является первым значительным зарубежным визитом, который принимает страна. В предыдущие дни помимо мероприятий, связанных с днем рождения посольства в Берлине, глава государства посетила работающие в Германии эстонские компании Skeleton и Ampler и встретилась с Германским банком развития KfW. Во вторник планируется обсуждение вопросов безопасности в германском аналитическом центре Körber Stiftung и обсуждение тем дигитализации с Германской конфедерацией промышленников.