Европейский союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено въезжать на территорию блока. Единственная присутствующая в нем постсоветская страна - Грузия. ФОТО: Shutterstock

Европейский союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено въезжать на территорию блока. В этом списке нет России, США, Китая и Бразилии, единственная присутствующая в нем постсоветская страна - Грузия. Тем временем число людей, умерших от коронавируса во всех странах мира, превысило 500 тысяч, выявлено более десяти млн случаев заражения Covid-19.

По решению европейских властей, «безопасными» с точи зрения распространения коронавируса признаны: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Предполагается, что в этот список еще могут внесены изменения, он будет пересматриваться каждые две недели.

По данным дипломатических источников, Китай может быть включен в число безопасных стран, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.

Великобритания формально вышла из ЕС, но она сохраняет с Евросоюзом общую политику на время переходного периода, по меньшей мере до 31 декабря этого года. Поэтому британские граждане пока имеют те же права, что жители ЕС.

Как передает европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, к середине дня во вторник Евросоюз намерен окончательно согласовать формальные критерии, по которым та или иная страна признается безопасной. Однако большинство членов ЕС уже согласились со списком стран, приведенным выше.

Бразилия протестует

Быстрый рост заболеваемости сейчас наблюдается в странах Латинской Америки и в Индии. Власти Индии сообщили в понедельник о более чем 19 тыс. новых случаях заражения (данные за сутки), в стране за минувшие сутки скончались 380 человек с диагнозом Covid-19.

В Бразилии за минувшую неделю зарегистрировано рекордное число новых случаев - более 259 тыс. За последние 24 часа в этой стране выявлено свыше 30 тыс. новых случаев заражения, 552 человека скончались. Таким образом, число случаев заражения достигло 1,3 млн, число смертей составило 57,6 тыс.

В стране продолжаются акции протеста против политики президента страны Жаира Болсонару, который неоднократно преуменьшал опасность Covid-19, выступал против карантинных мер и хвалил лекарственные препараты с недоказанной эффективностью.

В воскресенье акции протеста с требованием отставки Болсонару прошли во всех крупных городах Бразилии и еще в более чем 20 странах мира. Участники демонстраций требуют отставки президента.

Штаты США возвращаются к карантину

В США число новых случаев заражения продолжает расти в 30 штатах. Центр эпидемии сместился на юг и запад страны - теперь быстрый рост числа заболевших наблюдается в Техасе, Аризоне, Флориде, Южной Каролине и других штатах.

Рост новых случаев заражения начался после снятия ряда ограничений, введенных в связи с пандемией.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что распространение вируса приняло «быстрый и очень опасный оборот». Число новых случаев заражения за сутки подскочило с 2 тыс. до 5 тыс. При этом значительно выросло число зараженных среди тех, кто младше 40 лет.

По словам Эбботта, только за последние сутки около 5 тыс. человек были госпитализированы. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в штате снова введены ограничения.

Тем временем ситуация в штате Нью-Йорк, который более всех в США пострадал от пандемии коронавируса, улучшается. За минувшие сутки, как сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, скончались пять человек - это самый низкий показатель смертности от Covid-19 для штата за период с середины марта.

Куомо заметил, что не следует почивать на лаврах.

Wake up America.



COVID is getting worse not better.



The White House is in denial. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 29, 2020

«Проснись, Америка. Ковид становится хуже, а не лучше. Белый дом отрицает очевидное», - написал губернатор в своем «Твиттере».

Китай: жесткий карантин в пригороде Пекина

В Китае наблюдается вспышка заболеваемости в одном из уездов в 150 км от Пекина. Для 400 тысяч жителей уезда Аньсинь (провинция Хэбэй) был введен жесткий карантин, после того как там было выявлено 12 случаев.

Въезд в Аньсинь и выезд из него закрыты, жителям предписано не покидать дома. В аптеку или продуктовый магазин может выйти только один человек от каждого домохозяйства.

Власти считают, что эти случаи связаны с ранее выявленной вспышкой на оптовом продовольственном рынке Синьфади. По данным властей, за минувший месяц рынок посетили около 200 тысяч покупателей.

Германия: вспышка заболевания на мясокомбинате

В нескольких районах в Германии снова введен карантин из-за вспышки заболеваемости на мясокомбинате в Гютерсло. Ранее все сотрудники мясокомбината Tönnies были отправлены на карантин.

Продовольственные продукты для находящихся на карантине сотрудников мясокомбината доставляют на дом.

Канцлер Германии Ангела Меркель, объявляя в мае о постепенном снятии ограничений, введенных из-за пандемии, отметила, что карантинные меры могут вводиться локально - при возникновении новых вспышек. Введение карантина предписано в случае, если на территории за неделю будет зарегистрировано 50 и более случаев заболевания на 100 тысяч населения. В Гютерсло на 100 тысяч населения недельный прирост заболевших составляет 170.

Британцы выступают за изменения в экономике

Только 6% жителей Британии хотят вернуться к той жизни, что была до пандемии, свидетельствуют данные опроса YouGov. Подавляющее большинство опрошенных считают, что необходимы изменения для того, чтобы экономика страны стала «устойчивее, прозрачнее и экологичнее».

31% опрошенных считают, что необходимы серьезные изменения в экономике, 28% опрошенных говорят, что можно обойтись небольшими изменениями.

При этом 44% опрошенных пессимистично смотрят на перспективы восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией. И только 27% уверены, что стране удастся быстро выйти из кризиса.

49% опрошенных полагают, что социальное и экономическое неравенство за время пандемии выросло, 9% респондентов, напротив, верят, что пандемия способствовала сокращению неравенства.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в эфире новой радиостанции Times Radio, отметил, что для восстановления экономики потребуется план, подобный Новому курсу Рузвельта.

Премьер также заметил, что британцы чаще обладают избыточным весом, чем жители других европейских стран. Он также признался, что за время своей болезни и после нее похудел.

Целый ряд исследований, проведенных в Британии с начала пандемии, указывают на статистическую корреляцию между избыточным весом и тяжелыми осложнениями Covid-19, включая повышенный риск летального исхода.

Ранее газета Sunday Times писала, что премьер собирается «посадить страну на диету» - в том числе и с помощью более широкого применения бариатрических операций (бандажирование желудка, например), чтобы страна могла избежать того же масштаба заболеваемости в случае новой волны эпидемии.

«У меня очень либертарианкая позиция по отношению к ожирению, но если вы посмотрите на цифры, на нагрузку на систему здравоохранения, и сравните нашу прекрасную страну с другими европейскими странами, то я боюсь, вы поймете, что мы гораздо толще населения других стран, ну разве за исключением жителей Мальты [...]. И это проблема», - сказал Борис Джонсон в интервью Times Radio.