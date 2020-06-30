Вт, 30.06.2020
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Процесс по делу о гибели Джорджа Флойда начнется в марте 2021 года

Акция протеста в Нью-Йорке.

ФОТО: Jeenah Moon/AFP/Scanpix

Окружной суд в Миннесоте назначил начало процесса по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда на 8 марта 2021 года. Трагедия в Миннеаполисе вызвала в мире волну протестов против расизма, пишет DW.

Суд округа Хеннепин в штате Миннесота в понедельник, 29 июня, назначил 8 марта 2021 года датой процесса по резонансному делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Предварительные слушания запланированы на 11 сентября.

Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным полицейским - в пособничестве убийству. Всем им грозят длительные сроки заключения.

Протесты против расизма и насилия полиции

Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала в стране волну протестов против расизма и полицейского насилия. Демонстрации перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Позднее подобные протесты прошли во многих других странах.

Президент Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции. Документ запрещает стражам порядка применять удушающий прием при задержании, а также предусматривает создание базы данных со сведениями о полицейских и допущенных ими нарушениях.

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