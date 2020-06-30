Шесть учеников сдали экзамен по эстонскому как иностранному на сто баллов

Экзамен по эстонскому языку как иностранному в этом году сдавали 1779 человек и средний результат составил 67,8 балла - почти на четыре балла выше, чем в прошлом году, сообщает Rus.ERR со ссылкой на данные фонда Innove.

Максимальный результат в сто баллов показали шестеро абитуриентов. Ученики, набравшие не менее 60% от максимально возможного результата, получают сертификат о владении эстонским языком на уровне В2, в этом году таких оказалось 69,2% от общего числа сдававших экзамен.