В Китае обнаружен новый опасный вирус, ВОЗ предупреждает, что худшее еще впереди

Новый вирус имеет название G4 и генетически происходит от штамма H1N1, вызвавшего пандемию 2009-го года.

Исследователи из китайских университетов и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что штамм обладает всеми свойствами, которые делают его легко заразным для человека.

С 2011-го по 2018-ый годы исследователи взяли более 30 000 образцов носовых тканей у свиней на скотобойнях и в десяти провинциях Китая в ветеринарных клиниках. Полученные данные позволили им дифференцировать 179 вирусов свиного гриппа.

Большинство из них были новыми типами, которые были распространены среди свиней с 2016-го года. Основными симптомами являются лихорадка, кашель и насморк.

Эксперименты на хорьках показали, что иммунитет человека к сезонному гриппу не обеспечивает защиту от G4.

Из взятых образцов крови следует, что антитела к вирусу были обнаружены у 10,4% рабочих, контактировавших со свиньями, иными словами, они уже были инфицированы.

Анализ также показал, что 4,4 процента населения могут быть подвержены заражению.

Первоначально было обнаружено, что вирус передается от животных к человеку, но в настоящее время нет доказательств того, что он может передаваться от человека к человеку, что вызывает серьезную обеспокоенность у исследователей.