Внимание, водители ⟩ На этих дорогах действует ограничение скорости

В Йыгевамаа на перекрестке шоссе Тарту-Йыгева-Аравете и шоссе Йыгева-Муствеэ устанавливается ограничение скорости из-за ремонта кругового перекрестка.

В Харьюмаа на шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в Рийзипере устанавливается ограничение скорости из-за строительства коммуникационной трассы.

На Хийумаа на шоссе Хелтермаа-Кярдла-Луидья рядом с Кяйна-теэ и Тээстузе-теэ в зоне работ закрывается одно направление движения и будет действовать ограничение скорости.

В Ляэнемаа на шоссе Яэсмеяэ-Хаапсалу-Рохукюла в Ристи закрывается одно направление движение и устанавливается ограничение скорости из-за строительства коммуникационной трассы.