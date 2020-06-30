Внимание, водители ⟩ На этих дорогах действует ограничение скорости

Как сообщил Департамент шоссейных дорог, начинающиеся во вторник дорожные работы внесут коррективы в движение в пяти уездах, пишет Tartu Postimees.
В Йыгевамаа на перекрестке шоссе Тарту-Йыгева-Аравете и шоссе Йыгева-Муствеэ устанавливается ограничение скорости из-за ремонта кругового перекрестка.
В Харьюмаа на шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в Рийзипере устанавливается ограничение скорости из-за строительства коммуникационной трассы.
На Хийумаа на шоссе Хелтермаа-Кярдла-Луидья рядом с Кяйна-теэ и Тээстузе-теэ в зоне работ закрывается одно направление движения и будет действовать ограничение скорости.
В Ляэнемаа на шоссе Яэсмеяэ-Хаапсалу-Рохукюла в Ристи закрывается одно направление движение и устанавливается ограничение скорости из-за строительства коммуникационной трассы.
В Рапламаа на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Мярьямаа в зоне работ закрывается одно направление движения и устанавливается ограничение скорости из-за работ по асфальтированию.