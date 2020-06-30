Обнаглевшие отдыхающие доводят местных жителей до белого каления

26 июня компания, гонявшая на квадроциклах в ландшафтном заказнике Паганамаа, успела скрыться от инспекторов; зато попалась компания, бурно отдыхавшая 28 июня в ландшафтном заказнике Смольница неподалеку от Васькнарвы. В песчаных заносах возле Ныммъярва застряли два легковых автомобиля. Кроме того, несколько автомобилей заехали под запрещающий знак и припарковались под деревьями (на фото). В отношении всех водителей было начато дело о проступке.

Отдыхающие задали работы полиции

Пришлось поработать и полицейским. Вот несколько примеров из Южной Эстонии.

С озера Палоярве в волости Канепи Пыльваского уезда полиция прогнала отдыхающих, приехавших на трех машинах и устроившихся праздновать на частной земле.

В деревне Мелдри Выруского уезда праздновавшие Иванов день стреляли из пропановой пушки. К озеру Паала в Ихамарру волости Канепи полиции пришлось ехать, чтобы попросить гуляющих сделать музыку потише. Ведущий следователь Лыунаской префектуры Тийт Мельтс рассказал, что отдыхающим постоянно приходится напоминать, что на природе необходимо считаться с другими отдыхающими, убирать мусор и не влезать на частную территорию.

«На пике отпускного сезона отдыхающие не вмещаются в официальные места для отдых, - констатировала Лейли Тууль. – Кроме того, проблему представляет собой разведение костров и установка палаток в неположенном месте».

Она привела в пример случай, когда компания из Южной Эстонии, приехавшая на берег Чудского озера, не уместилась в официальные места для отдыха. Тогда они поехали дальше в Ляэне-Вирумаа, где произошло то же самое. После этого компания поставила палатки на берегу Хярглийва, откуда их прогнали инспекторы по охране окружающей среды. «Спрос на места отдыха высок именно сейчас, когда люди отдыхают в основном в Эстонии, - отметила Лейли Тууль. – Где и сколько надо открыть новых – требует совместного обсуждения нескольких ведомств».