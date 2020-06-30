Обнаглевшие отдыхающие доводят местных жителей до белого каления

Компанию, развлекавшуюся в бочке-бане на берегу озера в природоохранной зоне, преследовала Инспекция по охране окружающей среды, а людей, стрелявших из пропанной пушки - полиция. Обнаглевшие отдыхающие у местных жителей как бельмо на глазу, пишет Postimees.
«На берегу озера Ыдри в национальном парке Карула веселилась пьяная компания, которая протащила за запретный знак баню-бочку (интересно, куда уходит сточная вода?), громкая диско-музыка играла на весь лес, - говорилось в отправленной Инспекции окружающей среды жалобе, оказавшейся и в распоряжении Postimees. – Мистика: люди приходит на природу, чтобы получить бесплатно площадку для праздника, нарушить лесной покой и спокойствие других отдыхающих».
Когда инспекторы прибыли на место, компания погрузила баню-бочку в прицеп и поехала дальше. Поймали их в Люллемяэ. Руководитель по связям с общественностью Инспекции окружающей среды Лейли Тууль сказала, что гулякам разъяснили правила поведения в природоохранной зоне и предостерегли их от дальнейших нарушений.
«Проблема была в том, что они проехали под запрещающий знак, - пояснила она. – Вода из бани-бочки не наносит особого вреда природе, это почти то же самое, что люди в воде на пляже».
Заведующая отделом по связям с общественностью RMK Силле Адер добавила, что в места для костра RMK в Ыдри за последние шесть дней четыре раза въезжали под запрещающий знак. На объектах RMK в последнее время не было вандализма, но приходилось заказывать уборку большого количества мусора.
По словам Лейли Тууль, большой проблемой стали люди, подъезжающие на машине прямо к берегу через лес и при этом разъезжающие по прибрежному песку. Транспортное средство необходимо оставлять на парковке или обочине.
Купальщики действуют хозяевам домов на нервы
«Какой-то идиот решил проехать на автомобиле возле запруды Веду прямо через злаковое поле, - возмутилась в социальной сети 27 июня житель хутора Мяэлаане возле озера Веду в Тартумаа Айде Ляттемяги. Мы же не приезжаем погонять на машине по чужому саду, не бросаем возле домов бутылки, окурки и прочий мусор. Почему вы все это делаете на земле хутора Мяэлаане?»
Несколько местных жителей ответили на это, что, если к озеру ведет дорога, хуторяне не должны брюзжать.
«С гравийной дороги до озера всего сотня метров, мы даже выкашиваем тропу, но все равно некоторые люди считают, что надо проехать прямо на пляж, - замечает Айде Ляттемяги. – Запрещающие таблички и шлагбаум снесли. Хуторянин, который арендует землю, обещал теперь привезти на тракторе большие валуны».
По словам Ляттемяги, здесь никогда никому не запрещали купаться. «Мы привели берег озера в порядок, покосили, посадили деревья, чтобы и нам, и другим было приятно ходить купаться», - рассказывает она. «В знак благодарности» отдыхающие оставили хозяевам хутора Мяэлаане гигантское количество мусора.
К другим озерам подъезжают тоже
23 июня Инспекция окружающей среды начала производство в отношении нескольких компаний, которые припарковали транспортные средства на границе воды на полуострове Кясму в Лахемааском национальном парке, развели костер и поставили палатки в запрещенном месте.
26 июня компания, гонявшая на квадроциклах в ландшафтном заказнике Паганамаа, успела скрыться от инспекторов; зато попалась компания, бурно отдыхавшая 28 июня в ландшафтном заказнике Смольница неподалеку от Васькнарвы. В песчаных заносах возле Ныммъярва застряли два легковых автомобиля. Кроме того, несколько автомобилей заехали под запрещающий знак и припарковались под деревьями (на фото). В отношении всех водителей было начато дело о проступке.
Отдыхающие задали работы полиции
Пришлось поработать и полицейским. Вот несколько примеров из Южной Эстонии.
С озера Палоярве в волости Канепи Пыльваского уезда полиция прогнала отдыхающих, приехавших на трех машинах и устроившихся праздновать на частной земле.
В деревне Мелдри Выруского уезда праздновавшие Иванов день стреляли из пропановой пушки. К озеру Паала в Ихамарру волости Канепи полиции пришлось ехать, чтобы попросить гуляющих сделать музыку потише. Ведущий следователь Лыунаской префектуры Тийт Мельтс рассказал, что отдыхающим постоянно приходится напоминать, что на природе необходимо считаться с другими отдыхающими, убирать мусор и не влезать на частную территорию.
«На пике отпускного сезона отдыхающие не вмещаются в официальные места для отдых, - констатировала Лейли Тууль. – Кроме того, проблему представляет собой разведение костров и установка палаток в неположенном месте».
Она привела в пример случай, когда компания из Южной Эстонии, приехавшая на берег Чудского озера, не уместилась в официальные места для отдыха. Тогда они поехали дальше в Ляэне-Вирумаа, где произошло то же самое. После этого компания поставила палатки на берегу Хярглийва, откуда их прогнали инспекторы по охране окружающей среды. «Спрос на места отдыха высок именно сейчас, когда люди отдыхают в основном в Эстонии, - отметила Лейли Тууль. – Где и сколько надо открыть новых – требует совместного обсуждения нескольких ведомств».
Основные правила отдыха на природе
Машину необходимо оставлять на парковке или обочине, за пределами дорог ездить не разрешается.
Разводить костер и ставить палатку можно только в специально предназначенном для этого месте.
Возникшие отходы каждый увозит с собой.
Источник: Инспекция окружающей среды