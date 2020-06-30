20 лет на охоте за чистой питьевой водой

«Мы договорились, что волость Тойла оценит принадлежащую полости инфраструктуру, мы оценим свои коллекторы на территории прежней волости Кохтла-Нымме», - объяснил Владислам Корзанов.

По словам Эве Эаст, с этим вариантом двигаются дальше, сейчас ждут оценку: «Тогда Toila V.V. могло бы рассчитать свои возможности после 2021 года при получении дополнительных средств от KIK. Поскольку если дополнительных денег не попросить, то водное предприятие будет не в состоянии обслуживать имущество и взять этот район».

Однако на улице Каазику есть и еще одно препятствие. А именно, домохозяйства там делятся на две группы и между ними расположен лес. Одна группа домов расположена в зоне сбора сточных вод, а вторая нет. Руководитель области водного хозяйства KIK Тынн Тувикене говорит, что государственную дотацию может получить только половина улицы, которая расположена в зоне сбора сточных вод: «Есть возможность изменить границу зоны сбора сточных вод и построить общий водоканал и канализацию целиком, но к созданию зоны сбора сточных вод предъявляются определенные требования». Предложить изменить границы зоны сбора сточных вод должно местное самоуправление.

У улицы Каазику чистят загрязнение

Масляный завод концерна Viru Keemia Grupi Petroter III расположен на расстоянии нескольких километровa, а магистральная канава Вахтсеппа и река Кохтла рядом. ФОТО: Remo Tõnismäe

Рядом с улицей Каазику чистят от загрязнений реку Пуртсе, реку Кохтла и фенольное болото. На дне и берегах речки Кохтла в этом районе нашли загрязнения от сланце-химической промышленности.

Очистка отходов может влиять на воду скважин, но не обязательно. Главный специалист водного отдела Министерства окружающей среды Керсти Тюрк сказала, что если будет сделана глубокая скважина, то опасности быть не должно.

«Больше всего риска при употреблении питьевой воды из шахтных колодцев, поскольку они открывают самые близкие к поверхности слои воды», - сказал Тюрк.

Желто-оранжевый цвет может быть вызван, в числе прочего, большим содержанием железа. Увидев фотографию воды от жителей Каазику, Тюрк сказал, что он бы такую воду пить не советовал: «Это указывает на какую-то проблему с питьевой водой».

Десять процентов жителей региона Вирумааского сланцевого бассейна употребляет колодезную воду. О качестве воды в частных колодцах информации мало, поскольку за это отвечает собственник колодца. Но это означает, что эту воду вообще не анализировали.

Один житель улицы Каазику в начале 2019 года позволил провести анализ воды, которую взяли из крана, а не из скважины. «В качестве воды роль могут играть многие факторы: состояние колодца, система труб недвижимости, есть ли фильтр и какой, состояние фильтра и так далее», - сказал видевший результаты анализа главный специалист отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс, по словам которого, химические показатели анализа воды отвечали нормам питьевой воды.

«В случае если есть сомнения в качестве питьевой воды, разумно кроме пробы воды из-под крана взять пробу воды и прямо из колодца. В таком случае можно сравнить два показателя, и если выяснится, что между анализами из скважины и крана большая микробиологическая разница, то можно начать искать место расположения проблемы».

Специалист по планированию волости Тойла Ханнес Кохтринг сказал, что волость не анализировала воду на улице Каазику. Это должен делать собственник. Он привел в пример деревню Рооду, которая находится в паре сотен метром от улицы Каазику: «Человек говорит, что вода пахнет. Я никакого запаха не чувствую. Пью воду и не чувствую, чтобы она была плохой на вкус. Этот дом заказал анализ, который показал, что ничего плохого нет».