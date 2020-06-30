Маарья Вайно: современная шигалевщина

В последнее время многие люди стали экспертами в области истории и специалистами по всем видам монументов и другим культурным явлениям.

Вот почему возник соблазн перелистать пару старых книг, особенно один из, возможно, чуть менее известных романов Федора Достоевского «Бесы». Роман был издан в 1871-1872 годах и в широком смысле его темой является создание нового человека и мирового порядка. В советское время (по крайней мере, в Эстонии) роман не издавали из-за его реакционного содержания. Название романа отсылает к эпизоду в Новом Завете, в котором Иисус изгнал бесов из страждущего в свиней, которые после этого бросились в озеро и утонули. Одним из прототипов для романа считается революционер Сергей Нечаев (1847-1882), который в 1869 году убил одного студента, чтобы посредством этого убийства сплотить революционеров.

Мне этот роман вспомнился не из-за Нечаева, а прежде всего из-за одного персонажа – Шигалева. Это тип, который прекрасно выражает модель поведения человека, претворяющего в жизнь революционные идеи. Подобный способ мышления стали также называть шигалевщиной. При этом важно заметить, что Шигалев сам не принадлежит к, так сказать, основным идеологам революционной группы. Он человек посредственных способностей, который руководствуется тем, что ему говорят. И следует он другим со всей преданностью. Один пример из романа: «Сколько я понял, да и нельзя не понять, вы сами, вначале и потом еще раз, весьма красноречиво, - хотя и слишком теоретически, - развивали картину России, покрытой бесконечною сетью узлов. С своей стороны, каждая из действующих кучек, делая прозелитов и распространяясь боковыми отделениями в бесконечность, имеет в задаче систематическую обличительную пропагандой беспрерывно ронять значение местной власти, произвести в селениях недоумение, зародить цинизм и скандалы, полное безверие во что бы то ни было, жажду лучшего и, наконец, действуя пожарами, как средством народным по преимуществу, ввергнуть страну, в предписанный момент, если надо, в отчаяние. Ваши ли это слова, которые я старался припомнить буквально?»

В случае романа Достоевского самое удивительное - это то, насколько точно он предсказал последующий террор. Но даже новоиспеченные любители истории и памятников с удивлением найдут здесь некоторое сходство со своей деятельностью. В советское время не пытались скрывать, что целью всей системы было установить диктатуру пролетариата. Это неизбежно сопровождалось идеологической диктатурой и, при необходимости, насилием.