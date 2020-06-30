Полное игнорирование коронавируса в России убило бы почти 4 млн человек

Он призвал российские власти объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом. Нынешнюю статистику он назвал сложной для понимания. По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности. В то же время эксперт подчеркнул, что в некоторых странах могут завышать показатель смертности. Оппозиционный политик и IT-специалист Леонид Волков считает, что Депздрав Москвы фактически признал, что власти втрое занизили уровень смертности, поскольку ранее сообщалось о 1800 умерших в мае от коронавируса. Именно эта цифра была внесена в базы данных и в официальный отчет, отправленный в ВОЗ.

Позже представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что показатели по коронавирусу в России действительно низкие, что выглядит необычно. В то же время, по ее словам, огромные возможности тестирования в стране позволили России "иметь очень хорошую картину понимания" эпидемиологической ситуации. Кроме того, Россия приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности, и претензий к России по этой части у организации нет.

Глава Росстата Павел Малков объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от коронавируса разными методологиями расчета. По словам Малкова, наиболее оперативные данные по заболеваемости и смертности публикуются через правительственный штаб, тогда как Росстат получает сведения по смертности от коронавируса из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Оттуда он забирает первичные медицинские свидетельства о смерти, а также получает окончательные свидетельства о смерти по мере их появления.

При этом пандемия и карантинные ограничения позволили выявить несовершенство схемы сбора данных, которое может влиять на качество статистики по смертности от коронавируса. Так, на момент регистрации смерти скончавшегося от коронавируса может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти, на подготовку которого уходит до 45 дней. Кроме того, в некоторых регионах законодательно не закреплена обязанность регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения.