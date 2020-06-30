"Барселона" и "Ювентус" совершили крупный трансферный размен

Оба игрока доиграют сезон в своих клубах.

Артур перешел в "Барселону" летом 2018 года из бразильского "Гремио". В составе каталонского клуба он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

В общей сложности полузащитник провел 72 матча в составе испанской команды, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач. Ожидается, что "Ювентус" подпишет с ним пятилетний контракт.

Пьянич играет за "Ювентус" с 2016 года. В составе этой команды он три раза выиграл чемпионат Италии, два - Кубок Италии, один - Суперкубок Италии. Соглашение с Пьяничем будет рассчитано на четыре года.

Босниец в текущем сезоне провел 36 матчей и отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами. Помимо "Ювентуса" он выступал за итальянскую "Рому" и французские "Лион" и "Мец".