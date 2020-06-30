Футбольные клубы "Барселона" и "Ювентус" совершили крупный трансферный размен. В итальянскую команду за 72 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов отправится 23-летний бразильский полузащитник Артур, а в стан каталонцев за общую компенсацию в 65 млн евро проследует 30-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич, пишет Newsru.
Оба игрока доиграют сезон в своих клубах.
Артур перешел в "Барселону" летом 2018 года из бразильского "Гремио". В составе каталонского клуба он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.
В общей сложности полузащитник провел 72 матча в составе испанской команды, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач. Ожидается, что "Ювентус" подпишет с ним пятилетний контракт.
Пьянич играет за "Ювентус" с 2016 года. В составе этой команды он три раза выиграл чемпионат Италии, два - Кубок Италии, один - Суперкубок Италии. Соглашение с Пьяничем будет рассчитано на четыре года.
Босниец в текущем сезоне провел 36 матчей и отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами. Помимо "Ювентуса" он выступал за итальянскую "Рому" и французские "Лион" и "Мец".
Чемпионаты Испании и Италии возобновлены после паузы, вызванной пандемией. "Барселона" занимает второе место в национальном первенстве Испании, а "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии.