Названы лучшие продукты питания Эстонии 2020 года

Сливочное мороженое Premia из манго и маракуйи, содержащее на 40% меньше сахара, также завоевало Серебряный знак качества в категории лучшего десерта. «Польза для здоровья приобретает всё более важное значение для людей, но ради этого они не хотят жертвовать хорошим вкусом. Premia вышла на рынок с отличным десертом, который содержит на 40% меньше сахара, чем другие аналогичные продукты. Я уверена, что в данном случае Premia является законодателем тенденции, показывая пример того, как можно получить более полезный для здоровья десерт, не делая при этом уступок за счет изысканного вкуса», – прокомментировала директор Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Лучший продукт с добавочной ценностью – органический гороховый суп-пюре с мятой Presto от Salvest. «Суп-пюре из органического гороха, обладающий уникальным вкусом, явно выделяется среди продуктов в своей категории. Это суп с низкой калорийностью, но высоким содержанием белка и клетчатки из 100% органического сырья, который подойдет и для вегетарианцев. «Мята придает гороховому супу интересный вкусовой оттенок», – сказала Потисепп.

Лучшим безалкогольным напитком стал созданный Re-crafted Crafter`s Junibeer от Liviko. Junibeer – это освежающий безалкогольный крафтовый напиток, который идеально подходит для утоления жажды в жаркий летний день. Что касается напитка, то интересно, что его готовят по принципу нулевого потребления: в продукте не используются ароматизаторы или вкусовые добавки, а его характерный вкус достигается за счет использования экстракта ягоды можжевельника, обработанного при перегонке джина Crafter», – рассказала Потисепп.

Лучший алкогольный напиток – Altia Estonia Saaremaa RHU Gin. «Это свежий и ароматный джин со вкусом ревеня, в котором отлично сбалансирована свежесть можжевельника и сочность ревеня. Джин придает ему кисло-сладкий привкус и идеально подходит для приготовления коктейлей», – прокомментировала Потисепп.

В напряженной борьбе титул «Любимца публики» достался сливочному соусу Koorene Bechamel от Puljong OÜ, который в голосовании на Facebook получил более 1100 голосов. "Приготовление соусов в домашних условиях – трудоемкий и сложный процесс. Неудивительно, что многие домашние повара предпочитают использовать готовые соусы. Сливочный соус бешамель от фирмы Puljong OÜ, которому достался титул «Любимца публики», содержит только высококачественное сырье, на вкус похож на домашний соус, но готовится за считанные секунды при попадании из упаковки прямо на сковороду», – сказала Потисепп.

Оценочная комиссия также отобрала лучших из лучших среди региональных малых предприятий. Лучшим продуктом от малых производителей в Южной Эстонии является праздничный яблочный напиток Vahukass от Siidrikoda OÜ. Лучшим продуктом от малых производителей в Западной Эстонии стала смесь для смузи Sume Red от фирмы Sume Green, а лучшим напитком – TOHI Nordic Dry Gin Cloudberry Mist от Tohi Distillery. Лучшим продуктом от малых производителей в Вирумаа стал зерновой бренди на рябине Handsa Sour Rowanberry от фирмы Moe OÜ. Лучшим продуктом от малых производителей в Северной Эстонии был назван сливочный соус Koorene Bechamel от Puljong OÜ, который удостоился титула «Любимца публики». Лучший напиток от малых производителей в Северной Эстонии – летний коктейль Cucumber Spritz от Punch Drinks.

«Местные мелкие производители с каждым годом показывают всё лучшие показатели. Региональные малые предприятия особенно сильны в производстве напитков с использованием местных фруктов, ягод и даров леса, и экспериментируют с новыми захватывающими вкусами. Благодаря региональным производителям, ассортимент мастных продуктов питания и напитков чрезвычайно разнообразен, что оправдывает ожидания даже самых взыскательных потребителей», – сказала Потисепп.