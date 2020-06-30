Пярну предоставит полиции еще два электрических самоката

По словам городской управы Пярну, модель Speedway 5 новых электрических скутеров, предоставленных полиции, способны разгоняться до 75 километров в час.

Мэр города Пярну Ромека Козенкраниуса рассказал, что на встрече с полицией была отмечена неоспоримая польза транспортных средств, которые позволят полицейским патрулировать места, в которых передвижение пешком требует много времени, а проезда на машине труднодоступен.

В начале мая Пярнуский отдел полиции уже получил два электрических самоката для патрулирования дорог с ограниченным движением, парков, пляжа и реки, и сейчас отметил необходимость большего количества таких транспортных средств.