Пярну предоставит полиции еще два электрических самоката

Городская управа Пярну выделила 3500 евро из резервного фонда на приобретение двух электрических самокатов, которые будут переданы полиции для пользования.
По словам городской управы Пярну, модель Speedway 5 новых электрических скутеров, предоставленных полиции, способны разгоняться до 75 километров в час.
Мэр города Пярну Ромека Козенкраниуса рассказал, что на встрече с полицией была отмечена неоспоримая польза транспортных средств, которые позволят полицейским патрулировать места, в которых передвижение пешком требует много времени, а проезда на машине труднодоступен.
В начале мая Пярнуский отдел полиции уже получил два электрических самоката для патрулирования дорог с ограниченным движением, парков, пляжа и реки, и сейчас отметил необходимость большего количества таких транспортных средств.
«Патрульная полиция Пярну использует самокаты уже около месяца. Мы чувствуем, что с ними мы можем быть ближе к людям в Пярну летом, чаще посещать парки у реки и набережной, и, при необходимости, можем реагировать быстрее, чем при пешем патрулировании. Людям приятно видеть нас улыбающимися, - сказал Хени Мурумаа, начальник патрульной службы Пярнуского отделения полиции.