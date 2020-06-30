Хабибу Нурмагомедову платят сотни тысяч евро за публичные выступления

Хабиб возглавил рейтинг наиболее успешных российских звезд младше 40 лет по версии Forbes, пишет Newsru. По данным издания, боец за год заработал 16,5 миллиона долларов. По этому показателю он занимает первое место среди отечественных спортсменов. За последний бой против Дастина Порье бойцу заплатили 10 млн долларов.

В статье указывалось, что Нурмагомедов в 2019 году получил 5,5 миллиона рублей за одно из публичных выступлений в России, а за рубежом коммерческое мероприятие с участием спортсмена будет стоить минимум в два раза дороже.

"Это немного неправильная информация. Его гонорар за публичные выступления составляет 300 тысяч долларов в день минимум", - написал Абдель-Азиз в Twitter .

В рейтинге "40 до 40" Forbes отечественных спортсменов также представляют хоккеисты Александр Овечкин (4-е место) и Артемий Панарин (9), теннисист Даниил Медведев (12) и Карен Хачанов (23), футболисты Артем Дзюба (13), Федор Смолов (28) и Александр Головин (32), боксер Сергей Ковалев (22) и фигуристка Алина Загитова (31).