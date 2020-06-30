Хабибу Нурмагомедову платят сотни тысяч евро за публичные выступления

Гонорар обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова за публичные выступления составляет минимум 300 тысяч долларов (265 000 евро) в день. Об этом сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз, комментируя публикацию журнала Forbes о сумме в 78 тысяч долларов за выступление.
Хабиб возглавил рейтинг наиболее успешных российских звезд младше 40 лет по версии Forbes, пишет Newsru. По данным издания, боец за год заработал 16,5 миллиона долларов. По этому показателю он занимает первое место среди отечественных спортсменов. За последний бой против Дастина Порье бойцу заплатили 10 млн долларов.
В статье указывалось, что Нурмагомедов в 2019 году получил 5,5 миллиона рублей за одно из публичных выступлений в России, а за рубежом коммерческое мероприятие с участием спортсмена будет стоить минимум в два раза дороже.
"Это немного неправильная информация. Его гонорар за публичные выступления составляет 300 тысяч долларов в день минимум", - написал Абдель-Азиз в Twitter.
Forbes представляет новый рейтинг 40 самых успешных российских звезд моложе 40 лет. Рейтинг возглавил боец Хабиб Нурмагомедов. Его доход за год оценен в $16,5 млн. Второе место в рейтинге сохранила телеведущая Ольга Бузова, заработавшая за год $2,7 млн и ставшая самой популярной знаменитостью в России. Певец Егор Крид, заработавший $6,9 млн, вытеснил из первой тройки Александра Овечкина. Хоккеист теперь — четвертый, его доход за год оценен в $15,1 млн. ⠀ Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube. ⠀ Подробнее смотрите на слайдах, а также читайте на сайте ⠀ #Forbes #ForbesРейтинг #40до40
В рейтинге "40 до 40" Forbes отечественных спортсменов также представляют хоккеисты Александр Овечкин (4-е место) и Артемий Панарин (9), теннисист Даниил Медведев (12) и Карен Хачанов (23), футболисты Артем Дзюба (13), Федор Смолов (28) и Александр Головин (32), боксер Сергей Ковалев (22) и фигуристка Алина Загитова (31).
В рейтинге учитывался доход за последний год, упоминание в СМИ и популярность.