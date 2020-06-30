Сжегший 16-летнего мальчика подсудимый проведет в тюрьме более 17 лет

Сегодня Тартуский уездный суд признал 21-летнего Эдуарда Касе виновным в убийстве, совершенном ровно год назад в ходе поджога дома в деревне Кюкитая вблизи Тарту. Погибший в результате поджога 16-летний юноша был знаком с преступником. Касе проведет 17 лет и шесть месяцев за решеткой, сообщает Postimees.
Судья Хели Силлаотс рассказала, что в прошлом году Каск отправился в Кюкитая с желанием убить своего знакомого. Поскольку Каск еще молод, судья отказалась выносить приговор о пожизненном заключении.
Обвиненный в убийстве сказал родственникам погибшего о том, что сожалеет о совершенных действиях и выражает им свои соболезнования.
Прокурор Маарья-Лииза Кыйв убеждена в том, что сочувствие и сожаление Касе не были искренними. Прокурор и родственники погибшего удовлетворены приговором, и подача апелляции не планируется.