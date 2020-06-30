Видео ⟩ Дурной пример заразителен? Водитель BMW разогнался почти до 200 км/ч и отправился за решетку

В ходе разбирательство выяснилось, что машиной управлял 21-летний мужчина, имевший первичные водительские права. Это значит, что до получения полноценных водительских прав вне населенного пункта он может двигаться не более 90 км/ч.

Сегодня водитель предстал перед Харьюским уездным судом, который приговорил мужчину к 15 дням ареста. В качестве дополнительного наказания лихача лишили водительских прав на восемь месяцев.

По словам задержанного, нарушить скоростной режим его вынудил другой водитель, который ехал слишком близко к нему, поэтому начинающий водитель решил таким образом увеличить дистанцию. При просмотре видео сотрудникам полиции так и не удалось обнаружить описанный нарушителем другой автомобиль.