Видео ⟩ Дурной пример заразителен? Водитель BMW разогнался почти до 200 км/ч и отправился за решетку

В воскресенье, 28, июня на шоссе Таллинн – Нарва водитель BMW разогнал свой автомобиль до 185 км/ч. К счастью, находившиеся в это время поблизости сотрудники Центра надзора за дорожным движением задержали нарушителя.
В ходе разбирательство выяснилось, что машиной управлял 21-летний мужчина, имевший первичные водительские права. Это значит, что до получения полноценных водительских прав вне населенного пункта он может двигаться не более 90 км/ч.
Сегодня водитель предстал перед Харьюским уездным судом, который приговорил мужчину к 15 дням ареста. В качестве дополнительного наказания лихача лишили водительских прав на восемь месяцев.
По словам задержанного, нарушить скоростной режим его вынудил другой водитель, который ехал слишком близко к нему, поэтому начинающий водитель решил таким образом увеличить дистанцию. При просмотре видео сотрудникам полиции так и не удалось обнаружить описанный нарушителем другой автомобиль.
В полиции напомнили, что ограничения скорости устанавливаются не просто так. Нарушающий скоростной режим водитель подвергает опасности как пассажиров, так и других участников движения. Страхи порядка напоминают, что в свете последних событий каждому не помешает пересмотреть свою манеру вождения. Излюбленное многими водителями превышение в 10 км/ч увеличивает вероятность ДТП на 20%.