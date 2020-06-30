В США вступили в силу ограничения на экспорт в Россию

Меры направлены на то, чтобы предотвратить попытки организаций в этих странах "приобрести американские технологии, которые могут быть использованы для разработки оружия, военных самолетов, технических средств наблюдения посредством гражданских цепочек поставок или под предлогом гражданского назначения". В Вашингтоне при этом указывают, что предназначаются разработки при этом для "конечных потребителей товаров военного назначения".

Попытки обхода экспортного контроля США

"Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американский экспортный контроль и подорвать американские интересы в целом, поэтому мы будем бдительно следить за тем, чтобы американские технологии не попали в чужие руки", - пояснил в этой связи министр торговли США Уилбур Росс.

Поправки были подготовлены еще в апреле и размещены для предварительного ознакомления в электронной базе данных Федерального реестра, содержащего официальные документы американской администрации.

Вашингтон расширяет трактовку продукции "военного использования"

Новые правила включают в себя, в частности, расширение трактовки "конечного военного использования" товаров. Теперь под эту категорию подпадают технологические средства, которые могут быть использованы для создания военной продукции. Речь идет, в частности, о полупроводниковом оборудовании и датчиках. Кроме того, США отказываются от ряда исключений, применявшихся ранее к лицензиям для гражданских поставщиков. Это положение распространяется на те страны, деятельность которых Вашингтон воспринимает как угрозу "национальной безопасности".