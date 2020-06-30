Россия призвала США пересмотреть позицию по ядерным испытаниям

Москва констатировала серьезное ухудшение ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает восемь стран, не ратифицировавших соглашение и, прежде всего, США дать зеленый свет превращению этого документа в полноценно действующий международно-правовой инструмент, пишет DW.
Соответствующее заявление распространил во вторник, 30 июня, МИД РФ. Оно приурочено к двадцатилетию ратификации ДВЗЯИ Москвой.
В российском внешнеполитическом ведомстве считают позицию Вашингтона деструктивной. Кроме того, по оценкам РФ, Соединенные Штаты готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний.
Спецпредставитель президента США: Вашингтон не говорил об отзыве подписи
Между тем спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли еще 24 июня подчеркивал, что США не говорили России о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ, а американские власти не видят причины возобновлять ядерные испытания.
"Мы сохраняем и будем сохранять способность проводить ЯИ, если у нас будут основания для этого<…>, однако я не вижу ни одной причины для проведения испытаний на данном этапе", - заявил американский дипломат по итогам двусторонних консультаций по стратегической стабильности в Вене.
В мае 2019 года глава разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли высказал мнение, что, в свою очередь, Россия тайно проводит ядерные испытания, нарушая тем самым договор об их запрете. Данное высказывание Эшли стало первым случаем обвинения Соединенными Штатами России в неисполнении своих обязательств по ДВЗЯИ, отмечало тогда издание The Wall Street Journal. По версии Эшли, Москва проводит испытания ядерного оружия малой мощности с целью обновить свой арсенал ядерных вооружений. В Организации ДВЗЯИ это утверждение Пентагона, однако, не подтвердили.