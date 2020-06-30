Россия призвала США пересмотреть позицию по ядерным испытаниям

Соответствующее заявление распространил во вторник, 30 июня, МИД РФ. Оно приурочено к двадцатилетию ратификации ДВЗЯИ Москвой.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают позицию Вашингтона деструктивной. Кроме того, по оценкам РФ, Соединенные Штаты готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний.

Спецпредставитель президента США: Вашингтон не говорил об отзыве подписи

Между тем спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли еще 24 июня подчеркивал, что США не говорили России о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ, а американские власти не видят причины возобновлять ядерные испытания.

"Мы сохраняем и будем сохранять способность проводить ЯИ, если у нас будут основания для этого<…>, однако я не вижу ни одной причины для проведения испытаний на данном этапе", - заявил американский дипломат по итогам двусторонних консультаций по стратегической стабильности в Вене.