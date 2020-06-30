Вируский окружной суд оправдал экс-председателя волостного собрания Йыхви

Суд установил, что Негласон допустила превышение ограничения действия, но не в значительной степени. Будучи членом совета, Негласон принимала участие в различных заседаниях, на которых обсуждались связанные с OÜ Corrigo вопросы и в то же время участвовала в голосовании, от которого должна была отказаться как связанное с OÜ Corrigo лицо. Однако суд не нашел доказательств того, что нарушение имело место в крупном размере.