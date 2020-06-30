Вируский окружной суд оправдал экс-председателя волостного собрания Йыхви

Вируский окружной суд во вторник оправдал экс-председателя волостного собрания Йыхви Нийну Негласон, поставщика медуслуг в Йыхви OÜ Corrigo и его руководителя Тийу Сепп, обвинявшихся в коррупционных преступлениях.
Суд установил, что Негласон допустила превышение ограничения действия, но не в значительной степени. Будучи членом совета, Негласон принимала участие в различных заседаниях, на которых обсуждались связанные с OÜ Corrigo вопросы и в то же время участвовала в голосовании, от которого должна была отказаться как связанное с OÜ Corrigo лицо. Однако суд не нашел доказательств того, что нарушение имело место в крупном размере.
Прокурор отозвал основную часть обвинения во взяточничестве. Что касается остальных обвинений, то суд постановил, что не было доказательств незаконного предоставления и принятия преимущества.
Суд также счел необходимым подчеркнуть, что в ходе повседневных деловых операций между частными лицами принято делать предложения, которые отличаются от общего прайс-листа, и запрашивать более выгодную цену. Этого не меняет тот факт, что бенефициар является официальным лицом.