«Мне не нравится быть причастным». Ведущий красноярских «Вестей» - о своем увольнении из-за поправок в Конституцию

В.Ж.: Мне кажется, что Конституция должна быть основательной во всем, там есть принципы, которые должны оставаться неизменными. Моя личная позиция в том, что любые правки в Конституцию должны проходить через процедуру референдума. В данном случае, мы получаем пакет всего намешанного [за который предлагается голосовать].

Би-би-си: Но когда вы о поправках узнали, у вас не было проблемы с тем, что вы оставались работать на государственном канале, хотя вам эти поправки не нравятся?

В.Ж.: Понятно, что у канала есть точка зрения, у всех каналов она есть. Понятно, что канал ее транслирует. Влиять на эти процессы я как сотрудник не могу. Единственное, что я могу - выбрать что-то другое.

Би-би-си: Но сначала, в январе, у вас не было необходимости освещать новости, связанные с поправками?

В.Ж.: Да, разумеется, [то, что я сейчас уволился] не значит, что я переобулся в полете. Само собой, мне не приходилось ранее пиарить поправки и будущее голосование. У нас региональное телевидение, политика редко на повестке возникает, и всегда я старался дистанцироваться от политики, это не мое.

Би-би-си: А до этого у вас не возникало когнитивного диссонанса, что вы работаете на канале, который освещает те же поправки в Конституцию вразрез с вашей точкой зрения? Вы включаете канал, где вы работаете, и коллеги с экрана говорят вещи, которые вам не близки.

В.Ж.: Ну, если бы я хотел участвовать в политическом контексте, я бы устроился в Москву, а здесь я работал, чтобы заниматься конкретными вещами, простыми, житейскими, рассказывать про новости здесь на местах.

Оценивать коллег, наверное, не стоит, это же выбор каждого. Я не думаю, что нужно кого-то клеймить за то, что они делают. Я с терпимостью отношусь к тем, кто продолжает работать на том же ВГТРК.

Я допускаю, что у людей есть разные воззрения. У меня они вот такие. Я не лезу со своим уставом в чужой огород, совершенно никого не призываю выходить на площади, что-нибудь сжигать. Я просто ушел с телевидения.

Би-би-си: Можно ли сказать, что история с поправками - первый случай, когда у вас появились претензии к власти?

В.Ж.: Пожалуй, да. В моей работе такие строго политические вещи с определенным уклоном, наверное, в первый раз. В первый раз меня так сильно зацепило, что я решил высказаться. Разумеется, я и раньше по каким-то вопросам с представителями власти был не согласен. Но они не носили критичный характер, не мешали мне работать журналистом. Теперь я вижу, что дальше не могу продолжать