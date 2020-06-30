Гетце может составить конкуренцию Головину в полузащите «Монако»

Таким образом, Марио Гетце может составить конкуренцию в полузащите «Монако» игроку сборной России Александру Головину. Однако, по сообщению французских СМИ, монегаски сначала должны избавиться от нескольких игроков, прежде чем обдумать обязательства по контракту с 28-летним экс-игроком сборной Германии.

Марио Гетце является воспитанником дортмундской «Боруссии». Полузащитник выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешел в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года Гетце вернулся в Дортмунд, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.