Вт, 30.06.2020
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  • В Суурупи выставлен на продажу уникальный земельный участок на берегу моря

Редкое предложение ⟩ В Суурупи выставлен на продажу уникальный земельный участок на берегу моря

Kinnistu Suurupi külas.

ФОТО: KV.EE

В волости Харку продается участок земли площадью 22 600 квадратных метров, на котором в 1898-1899 годах была установлена сирена, обнаружил портал Kodustiil

Недвижимость, граничащая с морем, известняковым обрывом и лесной полосой на южной стороне будет продана на публичном письменном аукционе со стартовой ценой 99 000 евро.

Недвижимость в Суурупи.

ФОТО: KV.EE

Ближайшие соседи находятся на расстоянии 200 метров. Вместо старинного строения, откуда подавали сигналы морские сирены, был построен целый комплекс площадью 314,3 м2, который позже использовался как дом для летнего отдыха. 

Недвижимость в Суурупи.

ФОТО: KV.EE

С подробной информацией об этом необычном предложении можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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