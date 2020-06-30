Редкое предложение ⟩ В Суурупи выставлен на продажу уникальный земельный участок на берегу моря

В волости Харку продается участок земли площадью 22 600 квадратных метров, на котором в 1898-1899 годах была установлена сирена, обнаружил портал Kodustiil.
Недвижимость, граничащая с морем, известняковым обрывом и лесной полосой на южной стороне будет продана на публичном письменном аукционе со стартовой ценой 99 000 евро.
Ближайшие соседи находятся на расстоянии 200 метров. Вместо старинного строения, откуда подавали сигналы морские сирены, был построен целый комплекс площадью 314,3 м2, который позже использовался как дом для летнего отдыха.
С подробной информацией об этом необычном предложении можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.