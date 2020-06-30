Редкое предложение ⟩ В Суурупи выставлен на продажу уникальный земельный участок на берегу моря

Недвижимость, граничащая с морем, известняковым обрывом и лесной полосой на южной стороне будет продана на публичном письменном аукционе со стартовой ценой 99 000 евро.

Недвижимость в Суурупи. ФОТО: KV.EE

Ближайшие соседи находятся на расстоянии 200 метров. Вместо старинного строения, откуда подавали сигналы морские сирены, был построен целый комплекс площадью 314,3 м2, который позже использовался как дом для летнего отдыха.

Недвижимость в Суурупи. ФОТО: KV.EE