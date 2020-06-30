У позорного столба должнику теперь придется стоять не три года, а пять

По его словам, он с нетерпением ждал, когда информация о его прежнем долге исчезнет с «позорного столба»: «Пока эта отметина имеется, ни один банк не даст кредит, на это всегда будут обращать внимание партнеры по бизнесу. Да, я совершил ошибку, не оплатил вовремя штраф, но все я осознал и еще в 2017 году погасил свой долг. Но еще больше удивляет то, что закон исправили, применив его и к старым должникам. Получается, что пока я жду еще два года, они могут снова изменить закон и увеличить срок, например, до десяти лет. А потом и пожизненно?»

Мы обратились в Министерство юстиции, чтобы понять, что это за поправка и почему ее приняли, а также, чтобы получить совет, что делать, если информация о старых долгах годами отравляет жизнь.

Представитель Минюста Мария-Элиза Туулик объяснила, что действительно прежняя версия Закона о защите личных данных, действовавшая до 14.01.2019, не позволяла собирать данные для оценки кредитоспособности людей и передавать их третьим лицам, если с момента совершения нарушения прошло больше трех лет: «Однако нынешней версией закона этот срок увеличен до пяти лет. Это было сделано для того, чтобы дать потенциальным партнерам достаточное количество времени для принятия решения: заслуживает человек доверия в плане исполнения договорных отношений или нет».

То есть, человек, который не оплачивает штрафы, берет в долг и не возвращает или каким-то другим способом копит долги, которые после попадают в руки судебных исполнителей, должны учесть, что при попадании в черные списки Регистра нарушения платежей информация о долге будет висеть там не три года, как раньше, а пять лет.

Между тем, Туулик уточнила, что Регистр нарушения платежей при публикации данных должен следовать 10-й статье Закона о защите личных данных: «Так, например, нельзя публиковать данные о нарушении платежей, если это может нанести чрезмерный ущерб правам человека, совершившего нарушение».