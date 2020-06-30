Cirque Du Soleil оказался на грани банкротства из-за отмены шоу в условиях пандемии

Канадская компания Cirque du Soleil в понедельник подала заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
"Cirque du Soleil Entertainment Group объявила сегодня, что она и некоторые ее дочерние компании подали заявление на защиту от кредиторов <...>, чтобы реструктурировать структуру капитала", - отмечается в заявлении.
В пояснении подчеркивается, что компания не считает себя банкротом, но делает этот шаг для защиты от банкротства, связанного с отменой шоу из-за коронавируса, пишет Newsru. Обращение будет рассмотрено во вторник в Высшем суде Квебека. Если оно будет принято, Cirque du Soleil будет добиваться его немедленного признания в США в соответствии с главой 15 американского закона о банкротстве.
Согласно заявлению, компания заключила соглашение с инвесторами, которые вложат около $300 млн в реструктуризацию и перезапуск деятельности Cirque du Soleil, а также возьмут на себя некоторые долговые обязательства компании. При этом $15 млн из их числа выделят на поддержку 3480 уволенных сотрудников цирка. Компания обещает, что это временная мера: большинство из них будут нанимать обратно по мере возобновления шоу.
Как указывает агентство Bloomberg, компания сильно пострадала из-за пандемии. В марте она была вынуждена прекратить работу над 44 постановками и сократить около 95% своих сотрудников (более 4,5 тыс. человек). По итогам нынешнего соглашения реструктурированный цирк сократит свой долг с 1 миллиарда до 250 миллионов долларов, однако кредиторы, по данным агентства, не склонны принять условия соглашения. Тем не менее директор компании Даниэль Ламарр заявил, что шоу цирка могут быть возобновлены уже в 2021 году.