Cirque Du Soleil оказался на грани банкротства из-за отмены шоу в условиях пандемии

"Cirque du Soleil Entertainment Group объявила сегодня, что она и некоторые ее дочерние компании подали заявление на защиту от кредиторов <...>, чтобы реструктурировать структуру капитала", - отмечается в заявлении.

В пояснении подчеркивается, что компания не считает себя банкротом, но делает этот шаг для защиты от банкротства, связанного с отменой шоу из-за коронавируса, пишет Newsru. Обращение будет рассмотрено во вторник в Высшем суде Квебека. Если оно будет принято, Cirque du Soleil будет добиваться его немедленного признания в США в соответствии с главой 15 американского закона о банкротстве.

Согласно заявлению, компания заключила соглашение с инвесторами, которые вложат около $300 млн в реструктуризацию и перезапуск деятельности Cirque du Soleil, а также возьмут на себя некоторые долговые обязательства компании. При этом $15 млн из их числа выделят на поддержку 3480 уволенных сотрудников цирка. Компания обещает, что это временная мера: большинство из них будут нанимать обратно по мере возобновления шоу.