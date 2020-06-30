Столтенберг: НАТО не стоит бояться диалога с Россией

"Мы хотели бы вести диалог с Россией по широкому кругу проблем, заключать соглашения, и это мое основное послание всем членам НАТО: нам не стоит бояться разговаривать с Россией, Россия - здесь, Россия - наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в избавлении от гонки вооружений, в предотвращении новой холодной войны", - сказал он.