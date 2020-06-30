Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

Коронавирус подтвержден у двух жителей Эстонии.

Освобождение Пярнуской больницы от коронавируса: 93-летняя женщина выздоровела.

ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса.

Коронавирус: ЕС назвал страны, гражданам которых разрешат въезд. России среди них нет.

В Китае обнаружен новый опасный вирус, ВОЗ предупреждает, что худшее еще впереди.

Полное игнорирование коронавируса в России убило бы почти 4 млн человек.

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