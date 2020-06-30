Пярнуская больница избавилась от коронавируса: выздоровела 93-летняя женщина

По словам заведующего лечебной частью Пярнуской больницы Вейко Вахула, последний пациент с коронавирусом был госпитализирован 28 мая. Вчера выписалась последняя нуждавшаяся в лечении пациентка с этим диагнозом — имеющая сопутствующие заболевания 93-летняя женщина.

В течение 109 дней в Пярнуской больнице лечение прошли 58 пациентов с диагнозом COVID-19, восемь из них скончались. По словам Вахула, в наиболее длительном лечении, в том числе в интенсивном, нуждался пациент с острова Сааремаа, который оставался под присмотром врачей на протяжении 50 дней. Быстрее всех выписался коронабольной, который провел в больнице всего четыре дня.

«Выздоровевшие пациенты проходили лечение в среднем 18 дней, а те, кто скончались, десять дней», - поделился статистикой Вахула.

По его словам, отсутствие коронавирусных больных не означает, что теперь спецотделение больницы будет закрыто. «Еще вчера к нам в больницу поступил пациент с другим заболеванием, который вернулся из Турции. Результат теста на коронавирус оказался у него отрицательным, но мы поместили его в инфекционное отделение на карантин, где наши сотрудники относятся к нему как к потенциальному больному COVID-19. Лучше бояться, чем сожалеть», - объяснил Вихула.

«Мы считаем, что у этого пациента нет коронавируса, но на всякий случай изолировали его, чтобы потом не было сюрпризов», - уточнил доктор и добавил, что когда через две недели закончится основное лечение, пациента отправят домой на карантин.