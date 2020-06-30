Эстонский физик считает вероятной засекреченную утечку радиации в России

Радиоактивное облако, которое перемещалось над Эстонией, вероятно, было вызвано неизвестной утечкой при обращении с ядерными отходами в России, считает физик Анди Хектор. Его беспокоит устаревшая система обнаружения радиоактивности в Эстонии, пишет Postimees.
- Какова ваша теория относительно мистического радиоактивного облака, движущегося через Эстонию?
- Это очень спекулятивно, но я думаю, что оно происходит с какого-нибудь завода или комплекса по переработке ядерных отходов, где небольшое количество материала было просочилось в воздух.
- Можем ли мы исключить военное происхождение?
- Полностью - нет, потому что в военной сфере такие отходы тоже возникают. Мы знаем про находящиеся на вооружении атомные подводные лодки и другое ядерное оборудование, но состав все же скорее указывает на остатки ядерного топлива от гражданского использования.
- Над Эстонией перемещалось облако, в котором были обнаружены цезий, кобальт и рутений. Что это за изотопы? В результате каких процессов они возникают?
- Это нестабильные изотопы, которых очень мало в природе, и они возникают при распаде ядерного топлива. Они образуются как при ядерном взрыве, так и в ядерном реакторе, но при взрыве они происходят с определенным распределением. В данном случае распределение это такое, что намекает на остатки из ядерного реактора.
- Основываясь на имеющихся данных, можно ли заподозрить восточного соседа в экспериментах с ядерным оружием?
- В данном случае я не хочу верить, что это связано с ядерным испытанием, потому что это противоречит международным конвенциям. Если бы Россия начала проводить ядерные испытания, то не в этом регионе, а где-то в Сибири. Они делали бы это как можно более скрытно и вдали от измерительных станций. Поэтому я не думаю, что это секретное ядерное испытание.
- Всего в 70 километрах от эстонской границы находится Санкт-Петербургская АЭС. Насколько вероятно, что радиоактивное облако идет оттуда?
- Если посмотреть на карту близлежащих атомных электростанций и предполагая, что атомные электростанции и перерабатывающие предприятия Северных стран честны и открыты, вероятным местоположением остается атомная электростанция в Сосновом Бору или объекты по утилизации ядерных отходов в этом районе.
Но Россия заверяет, что их атомные электростанции в порядке и проблем нет ...
Атомные электростанции полны датчиков, которые должны немедленно обнаруживать такие утечки. Кроме того, Россия в целом исправно сообщала об авариях в Международное агентство по атомной энергии, поэтому, непохоже, чтобы эта проблема возникла на одной из атомных электростанций.
Это указывает на утечку в каком-либо блоке обращения с ядерными отходами. Опять же, трудно сказать, с каким типом утечки мы имеем дело, но эти устройства настолько чувствительны, что достаточно очень маленькой утечки, чтобы обнаружить ее довольно далеко.
- Россия скрытничает или теоретически возможно, что они и не распознали это облако?
- В недавнем прошлом Россия уже один раз попалась на том, что скрывала данные измерительной станции или утверждала, что в то время проводился ремонт, когда на самом деле был военный инцидент, в ходе которого разлился радиоактивный материал. Меня это немного настораживает.
Скорее, это указывает на возможность того, что они не хотели оповещать.
- Считаете ли вы, что проведение параллели с Чернобылем является cубъективным?
- Эти аварии, конечно, несопоставимы, потому что если бы сейчас произошла авария, такая как была в Чернобыле, радиоактивное облако было бы настолько большим и сильным, что его можно было бы увидеть немедленно. С тех пор измерительная техника значительно продвинулась вперед, и измерительных станций сегодня больше. В Финляндии, например, вся страна очень хорошо покрыта такими станциями. Кроме того, спутниковые технологии сегодня очень развиты. Такая авария сопряжена с крупным пожаром, который быстро обнаружили бы американцы и организации, владеющие своими спутниками.
- Как быстро сегодня обнаруживаются радиоактивные частицы и что на это влияет?
- Как правило, они обнаруживаются очень быстро. Метод заключается в прокачке воздуха через фильтр, который улавливает материал и измеряет наличие радиоактивных элементов. В воздухе всегда присутствуют естественные радиоактивные элементы, но, например, цезий указывает на искусственное происхождение.
Если говорить об Эстонии, у нас также есть измерительное оборудование, но всегда можно спросить, достаточно ли его. Я беспокоюсь об этом.
Вопрос в достаточно быстрой реакции. В некоторых местах показания собираются 24 часа в сутки, один раз в неделю доставляются в лабораторию и проверяются. На самом деле это означает, что мы только через неделю узнаем, что у нас было радиоактивное облако. Я хотел бы видеть оперативную систему, где в случае аномалии быстро дают тревогу и действуют.
- Есть ли такая быстрая и эффективная система в остальном мире?
- Да, безусловно. В странах с ядерной энергетикой, таких как Финляндия и Швеция, требования Международного агентства по атомной энергии настолько строги, что им просто необходимо держать очень хорошие системы. В странах Балтии, где нет ядерной энергетики, система безопасности неизбежно ослаблена.
Рост уровня радиации в Северных странах
Изотопы цезия-134, цезия-137, кобальта-60 и рутения-103 были обнаружены в Швеции, Финляндии и Эстонии, а йод-131 - в Норвегии.
Эстонские показания на основании анализа фильтров датируются промежутком с 14 по 21 июня.
По данным Нидерландов, радиоактивные изотопы пришли из западной России.
По словам Кремля, проблем с атомными электростанциями на северо-западе России нет.