Эстонский физик считает вероятной засекреченную утечку радиации в России

- Какова ваша теория относительно мистического радиоактивного облака, движущегося через Эстонию?

- Это очень спекулятивно, но я думаю, что оно происходит с какого-нибудь завода или комплекса по переработке ядерных отходов, где небольшое количество материала было просочилось в воздух.

- Можем ли мы исключить военное происхождение?

- Полностью - нет, потому что в военной сфере такие отходы тоже возникают. Мы знаем про находящиеся на вооружении атомные подводные лодки и другое ядерное оборудование, но состав все же скорее указывает на остатки ядерного топлива от гражданского использования.

- Над Эстонией перемещалось облако, в котором были обнаружены цезий, кобальт и рутений. Что это за изотопы? В результате каких процессов они возникают?

- Это нестабильные изотопы, которых очень мало в природе, и они возникают при распаде ядерного топлива. Они образуются как при ядерном взрыве, так и в ядерном реакторе, но при взрыве они происходят с определенным распределением. В данном случае распределение это такое, что намекает на остатки из ядерного реактора.

- Основываясь на имеющихся данных, можно ли заподозрить восточного соседа в экспериментах с ядерным оружием?

- В данном случае я не хочу верить, что это связано с ядерным испытанием, потому что это противоречит международным конвенциям. Если бы Россия начала проводить ядерные испытания, то не в этом регионе, а где-то в Сибири. Они делали бы это как можно более скрытно и вдали от измерительных станций. Поэтому я не думаю, что это секретное ядерное испытание.

- Всего в 70 километрах от эстонской границы находится Санкт-Петербургская АЭС. Насколько вероятно, что радиоактивное облако идет оттуда?

- Если посмотреть на карту близлежащих атомных электростанций и предполагая, что атомные электростанции и перерабатывающие предприятия Северных стран честны и открыты, вероятным местоположением остается атомная электростанция в Сосновом Бору или объекты по утилизации ядерных отходов в этом районе.

Но Россия заверяет, что их атомные электростанции в порядке и проблем нет ...

Атомные электростанции полны датчиков, которые должны немедленно обнаруживать такие утечки. Кроме того, Россия в целом исправно сообщала об авариях в Международное агентство по атомной энергии, поэтому, непохоже, чтобы эта проблема возникла на одной из атомных электростанций.

Это указывает на утечку в каком-либо блоке обращения с ядерными отходами. Опять же, трудно сказать, с каким типом утечки мы имеем дело, но эти устройства настолько чувствительны, что достаточно очень маленькой утечки, чтобы обнаружить ее довольно далеко.

- Россия скрытничает или теоретически возможно, что они и не распознали это облако?