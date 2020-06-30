Вт, 30.06.2020
Я вижу только один эффективный способ решить эту проблему - установить на этой магистрали камеры контроля скорости. Владимир Свет
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В этом году День Ласнамяэ пройдет в новом формате

Вид на Ласнамяэ с телебашни.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/EMF

В привычном формате Дня Ласнамяэ в конце лета в этом году не будет, потому что многотысячное мероприятие потенциально может стать источником распространения коронавируса. Однако совсем отказываться от праздника районная управа не стала и проведет мероприятие в новом развлекательно-образовательном формате, передает Rus.ERR.

"Мы думаем о том, что День Ласнамяэ мог бы иметь не только развлекательную программу, но и образовательную, которая поможет жителям Ласнамяэ узнать об истории района и его микрорайонов. Пока рано говорить, что конкретно это будет, но если мы найдем удачные форматы, и они понравятся людям, то мы сможем их использовать и в будущем", - рассказал ERR старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

По словам Света, сейчас управа готовит новую концепцию традиционного мероприятия и планирует рассказать о своих планах через две-три недели.

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