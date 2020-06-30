В этом году День Ласнамяэ пройдет в новом формате

"Мы думаем о том, что День Ласнамяэ мог бы иметь не только развлекательную программу, но и образовательную, которая поможет жителям Ласнамяэ узнать об истории района и его микрорайонов. Пока рано говорить, что конкретно это будет, но если мы найдем удачные форматы, и они понравятся людям, то мы сможем их использовать и в будущем", - рассказал ERR старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.