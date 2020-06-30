Хакеры взломали банковский счет квартирного товарищества

Департамента полиции и погранохраны сообщил, что одно из таллиннских квартирных товариществ, находящихся в центре столицы, обратилось с необычным заявлением. Представители товарищества объяснили, что действующий в Эстонии банк связался с ними и проинформировал, что счет товарищества взломан. Со счета пропали 1200 евро.