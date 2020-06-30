Вт, 30.06.2020
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Ученые выявили еще три симптома коронавируса. Теперь их 12

Насморк

ФОТО: Shutterstock

Исследователи из Центров США по контролю и профилактике заболеваний добавили к известным до сих пор симптомам коронавируса три новых симптома: заложенный нос или насморк, тошнота и диарея, пишет портал Tervis.

Эти симптомы могут вызываться различными проблемами со здоровьем, включая аллергию, другую инфекцию, инородное тело в носу, даже табачный дым или острую еду, сообщает Forbes. 

Вероятность того, что речь идет о коронавирусе, выше, когда есть и другие симптомы Covid-19.

К настоящему времени ученые  выявили 12 симптомов коронавируса, в том числе:

  • Высокая температура
  • Озноб
  • Кашель
  • Одышка или затрудненное дыхание
  • Усталость
  • Боль в мышцах
  • Головная боль
  • Потеря вкуса или обоняния
  • Больное горло
  • Заложенный нос или насморк
  • Тошнота и / или рвота
  • Расстройство желудка

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