Ученые выявили еще три симптома коронавируса. Теперь их 12

Исследователи из Центров США по контролю и профилактике заболеваний добавили к известным до сих пор симптомам коронавируса три новых симптома: заложенный нос или насморк, тошнота и диарея, пишет портал Tervis.
Эти симптомы могут вызываться различными проблемами со здоровьем, включая аллергию, другую инфекцию, инородное тело в носу, даже табачный дым или острую еду, сообщает Forbes.
Вероятность того, что речь идет о коронавирусе, выше, когда есть и другие симптомы Covid-19.
К настоящему времени ученые выявили 12 симптомов коронавируса, в том числе:
- Высокая температура
- Озноб
- Кашель
- Одышка или затрудненное дыхание
- Усталость
- Боль в мышцах
- Головная боль
- Потеря вкуса или обоняния
- Больное горло
- Заложенный нос или насморк
- Тошнота и / или рвота
- Расстройство желудка