Фото и видео ⟩ "Мы против обнуления": в Риге у посольства прошла акция протеста против поправок к Конституции РФ

Сегодня, 30 июня, в 13:00 у посольства России в Латвии прошла акция протеста против предлагаемых поправок к Конституции РФ. На пикет собрались несколько десятков человек. Внесение поправок к Конституции РФ они назвали "преступлением". Мероприятие прошло спокойно, пишет Rus.TVNET.
Видео: Что происходило на пикете?
Акцию организует молодежная организация "Протест".
Организаторы акции протеста заявляют, что важно не оставаться в стороне и поддержать народ России в борьбе с "преступным авторитарным режимом".
1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции России, которые могут продлить нахождение президента Владимира Путина у власти до 2036 года.
Галерея: Акция протеста против поправок к Конституции РФ у посольства в Риге