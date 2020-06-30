Фото и видео ⟩ "Мы против обнуления": в Риге у посольства прошла акция протеста против поправок к Конституции РФ

Сегодня, 30 июня, в 13:00 у посольства России в Латвии прошла акция протеста против предлагаемых поправок к Конституции РФ. На пикет собрались несколько десятков человек. Внесение поправок к Конституции РФ они назвали "преступлением". Мероприятие прошло спокойно, пишет Rus.TVNET.