Вт, 30.06.2020
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  • "Мы против обнуления": в Риге у посольства прошла акция протеста против поправок к Конституции РФ

Фото и видео ⟩ "Мы против обнуления": в Риге у посольства прошла акция протеста против поправок к Конституции РФ

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 30 июня, в 13:00 у посольства России в Латвии прошла акция протеста против предлагаемых поправок к Конституции РФ. На пикет собрались несколько десятков человек. Внесение поправок к Конституции РФ они назвали "преступлением". Мероприятие прошло спокойно, пишет Rus.TVNET.

Видео: Что происходило на пикете?

Акцию организует молодежная организация "Протест".

Организаторы акции протеста заявляют, что важно не оставаться в стороне и поддержать народ России в борьбе с "преступным авторитарным режимом".

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции России, которые могут продлить нахождение президента Владимира Путина у власти до 2036 года.

Галерея: Акция протеста против поправок к Конституции РФ у посольства в Риге

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