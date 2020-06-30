Вт, 30.06.2020
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  • Жителям Латвии понравилось работать на удалении, и они начали интересоваться покупкой домов

Жителям Латвии понравилось работать на удалении, и они начали интересоваться покупкой домов

Иллюстративное фото

ФОТО: Publicitātes foto

Последние месяцы показали, что очень многие могут работать из дома, и в Латвии проявилась тенденция покупки недвижимости в окрестностях Риги, рассказал в интервью агентству LЕТА председатель правления компании по недвижимости Arco Real Estate Айгар Шмитс.

«Вместе с этой тенденцией возник спрос на одно или два отдельных помещения для рабочих кабинетов. Люди поняли, что можно очень успешно работать дома, но для этого нужен отдельный кабинет», - сказал Шмитс.

Также агенты по недвижимости видят, что для клиентов при выборе расположения объекта очень важны скорость и мощность интернета.

Как отметил Шмитс, в начале чрезвычайного положения люди звонили и интересовались, нельзя ли снять на полгода сельский дом. «Главное, чтобы был быстрый интернет, и тогда с работой из дома у большинства людей нет проблем», - сказал Шмитс.

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