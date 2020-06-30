Путин на фоне мемориала Советскому солдату призвал сказать свое слово 1 июля

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны на фоне открывшегося в Ржеве мемориала Советскому солдату и призвал сказать свое слово в последний день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, передает NEWSru.
«Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам», - сказал Путин (цитата по сайту Кремля).
Примечательно, что в расшифровке Кремля слово «облеченные» изначально было написано с ошибкой: «облИченные». Эти причастия образованы от разных глаголов: облечь и обличить. Первый означает «наделить, снабдить чем-либо», второй - «разоблачить ложь, порок, несправедливость».
Путин выразил уверенность, что при принятии решения каждый думает прежде всего о своих близких и «опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании».
«Поправки в Основной закон - в случае вашей поддержки - закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии", - сказал Путин. Он повторил, что изменения вступят в силу только в случае их одобрения на плебисците. Растянутое на несколько дней голосование он объяснил "требованием защитить здоровье людей».
Путин не упомянул об обнулении своих президентских сроков и не стал разъяснять значимость конкретных поправок.
Фальстарт, хронометраж и рост Путина
Нынешнее обращение, в отличие от предыдущего (23 июня), которое анонсировалось на «после 15 часов», но было показано с опозданием в два часа, причем в записи, начали показывать на полчаса раньше, чем говорил Песков. Госканалы, которые его транслировали, даже не успели среагировать, отмечает Snob.
На канале «Россия 24» успели пустить в эфир одну минуту и 46 секунд, на RT и Первом канале - примерно две минуты и 20 секунд. Полный хронометраж обращения, согласно сайту Кремля, составил три минуты и 41 секунду. Это было самое короткое выступление Путина за последнее время.
ТАСС отмечает, что визит в Ржев стал для президента первой поездкой за пределы Московского региона с начала действия ограничений из-за коронавируса. В предыдущий раз Путин выезжал в Крым 18-19 марта.
Соцсети же в первую очередь обратили внимание на необычный ракурс видео: Путин оказался выше Ржевского мемориального комплекса, высота которого составляет 25 метров, и смотрел в камеру снизу вверх. «Либо это посыл, что Путин, наконец, признал, что он самый великий, либо то, что мы все перед ним на коленях», - пишут пользователи. Подборку отзывов публикует TJ.
Полный текст обращения
Уважаемые граждане России!
Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией - страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков.
Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи.
Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны.
Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам.
Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании.
Поправки в Основной закон - в случае вашей поддержки - закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии.
Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков.
Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке.
Вы знаете, что голосование уже идет несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор.
Завтра, 1 июля, - основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас - самый важный, самый главный.
Спасибо.