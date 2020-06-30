Путин на фоне мемориала Советскому солдату призвал сказать свое слово 1 июля

«Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам», - сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Примечательно, что в расшифровке Кремля слово «облеченные» изначально было написано с ошибкой: «облИченные». Эти причастия образованы от разных глаголов: облечь и обличить. Первый означает «наделить, снабдить чем-либо», второй - «разоблачить ложь, порок, несправедливость».

Путин выразил уверенность, что при принятии решения каждый думает прежде всего о своих близких и «опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании».

«Поправки в Основной закон - в случае вашей поддержки - закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии", - сказал Путин. Он повторил, что изменения вступят в силу только в случае их одобрения на плебисците. Растянутое на несколько дней голосование он объяснил "требованием защитить здоровье людей».

Путин не упомянул об обнулении своих президентских сроков и не стал разъяснять значимость конкретных поправок.

Фальстарт, хронометраж и рост Путина

Нынешнее обращение, в отличие от предыдущего (23 июня), которое анонсировалось на «после 15 часов», но было показано с опозданием в два часа, причем в записи, начали показывать на полчаса раньше, чем говорил Песков. Госканалы, которые его транслировали, даже не успели среагировать, отмечает Snob.

На канале «Россия 24» успели пустить в эфир одну минуту и 46 секунд, на RT и Первом канале - примерно две минуты и 20 секунд. Полный хронометраж обращения, согласно сайту Кремля, составил три минуты и 41 секунду. Это было самое короткое выступление Путина за последнее время.

ТАСС отмечает, что визит в Ржев стал для президента первой поездкой за пределы Московского региона с начала действия ограничений из-за коронавируса. В предыдущий раз Путин выезжал в Крым 18-19 марта.

Соцсети же в первую очередь обратили внимание на необычный ракурс видео: Путин оказался выше Ржевского мемориального комплекса, высота которого составляет 25 метров, и смотрел в камеру снизу вверх. «Либо это посыл, что Путин, наконец, признал, что он самый великий, либо то, что мы все перед ним на коленях», - пишут пользователи. Подборку отзывов публикует TJ.

Полный текст обращения

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