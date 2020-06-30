Временные круизы Tallink будут продлены до конца лета из-за высокого спроса

Согласно первоначальному плану, на маршруте Хельсинки-Рига компания собиралась оперировать до 16 августа, но из-за большого интереса решила продолжить работу по крайней мере до 28 августа, сообщил Tallink.

«На ранее объявленные рейсы Турку-Таллинн по состоянию на сегодняшний день куплено, в зависимости от даты круиза, по 800–1500 билетов, а на рейсы Хельсинки-Рига - от 1000 до 2000 билетов», - подтвердила руководитель отдела коммуникаций Tallink Катри Линк.

Маршрут с отправлением из Хельсинки будет в ходу с 17 по 28 августа по понедельникам, средам и пятницам. Линия обслуживается судном Tallink Silja Serenade.

Круизы по маршруту Турку-Таллинн в июле будут происходить только в рабочие дни, но с 31 июля отправления будут также осуществляться по выходным, с дополнительными выходами из Таллина по пятницам - 31 июля, 7 августа и 14 августа. Линию будет обслуживать паром Baltic Queen.

«Поскольку поездки в более отдаленные пункты назначения по-прежнему ограничены, а интерес пассажиров к поездкам за пределы соседнего региона этим летом очень скромен, важно предлагать захватывающие и удобные места для путешествий всем, кто хочет путешествовать безопасно и поближе к дому», - сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

По словам исполнительного директора, на каждое отправление продается только определенное количество билетов, чтобы суда не были переполнены, и каждому было достаточно места, чтобы держаться на расстоянии. «Это также главная причина, по которой мы приняли решение в пользу дополнительных рейсов», - добавил Ныгене.